財經 > 國際財經

旅遊不踩雷！9項在日本絕對不能做的事情

2025/08/20 17:45

日本是一個擁有豐富傳統和根深蒂固習俗的國家，傳統和習俗在日本文化中被視為重要內容，違反這些傳統和習俗可能被視為粗魯甚至冒犯的行為。（法新社）日本是一個擁有豐富傳統和根深蒂固習俗的國家，傳統和習俗在日本文化中被視為重要內容，違反這些傳統和習俗可能被視為粗魯甚至冒犯的行為。（法新社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕日本是一個擁有豐富傳統和根深蒂固習俗的國家，傳統和習俗在日本文化中被視為重要內容，違反這些傳統和習俗可能被視為粗魯甚至冒犯的行為。為了幫助您避免尷尬的局面，英國旅遊雜誌Travelmag列出了9項在日本絕對不能做的事情。

1. 不正確的使用日本筷子

不遵循正確使用筷子的規範會被視為非常粗魯。因此，切勿將筷子插進食物中，因為這類似於葬禮儀式。

此外，也不要用筷子作為指示物或在空中揮舞。正確的使用方法是輕輕地夾起食物。不使用筷子時，請將其放在專用支架上或橫放在碗上。

2. 不脫鞋

在日本，進入商店、某些餐廳和其他室內場所時必須脫鞋。許多地方會提供室內拖鞋。遵守這項習俗體現了對清潔和當地傳統的尊重。

3. 在公共場合擤鼻涕

在日本，這被認為是不合適的。如果你需要擤鼻涕，你應該去洗手間之類的地方。

另一方面，在其他文化中，吃飯時發出聲音和發出聲音被認為是不禮貌的，但在日本卻很常見，而且通常被認為是對食物表示感謝的一種可取的表達方式。

4. 握手

在日本，握手並非常見的問候方式，日本人見面時會鞠躬。鞠躬的深度顯示了對對方的尊重程度。避免目光直接接觸也是表示尊重的一種方式。

5. 身體接觸

在日本，擁抱或拍背等肢體接觸並不常見。日本人更欣賞點頭或鞠躬。保持個人空間對他們來說非常重要。

6. 不適當的禮物和贈送方式

在日本，送禮有一定的規則，例如，不要送四件套的禮物（因為在日本文化中，數字「四」被認為是不吉利的）。贈送禮物或名片時，請務必用雙手，以表達對收禮者的尊重。

禮物的妥善包裝也至關重要。日本人經常使用風呂敷，一種可以輕鬆適應任何形狀禮物的傳統布料。

7. 表達強烈的情感

日本社會將強烈的情感表達視為軟弱的表現。雖然日本人對遊客較為寬容，但建議避免在公共場合過度示愛。通常情況下，牽手或短暫的親吻是可以接受的，但最好保持克制。

8. 參觀寺廟或神社時的不當行為

參觀寺廟和神社時，請務必尊重神聖的空間。這主要包括脫鞋並保持安靜。

如果您想祈禱，請遵循以下步驟：微微鞠躬，拉動鈴繩（如有），將一枚硬幣投入供品箱，深深鞠躬兩次，然後拍手兩次。只有在完成這些步驟後，您才可以站立並安靜地進行簡短的祈禱。

9. 進入溫泉前不淋浴

日本溫泉，又稱onsen，是日本的精髓傳統。泡溫泉前，務必先淋浴。對日本人來說，熱水的主要功能是放鬆身心，而非沐浴，未經沐浴就進入溫泉會被視為不禮貌的行為。

此外，值得注意的是，大多數溫泉不允許穿著泳衣。因此，溫泉池通常只限單一性別。
以上這些規則和習俗體現了尊重和體貼，在日本社會備受推崇。遵守這些規則和習俗，不僅能體現對日本文化的尊重，也能避免失禮和其他不便。

