晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

華碩：台北國際自動化大展秀實力 首度完整公開AI全場景應用

2025/08/20 17:08

華碩在台北國際自動化工業大展秀出AI全場景應用。（華碩提供）華碩在台北國際自動化工業大展秀出AI全場景應用。（華碩提供）

〔記者卓怡君／台北報導〕 2025台北國際自動化工業大展今日於南港展覽館隆重開幕，華碩（2357）智慧物聯網（ASUS IoT）以「AI無所不在・智創工業新局」為題，同步展示智慧製造、智慧城市及智慧零售等多元AI應用，華碩指出，藉此呈現華碩從邊緣到雲端的軟硬體整合實力，展現AI驅動工業轉型領導品牌的市場地位。

華碩表示，本次展會首度完整公開工業自動化解決方案，結合Intel、NVIDIA Jetson尖端技術，打造低功耗高算力平台，為高效能工業自動化、智慧製造及嵌入式AI應用提供強大奧援，加速相關應用落地，開創物理AI發展新時代。

此外，華碩亦與新加坡Crown Digital攜手，推出一款結合ASUS AISVision AI視覺辨識軟體，以及EBS-A710、Q670EA-IM-A工業級主機板的機器手臂咖啡機，模擬零售場域中全自動化流程，包括精準調製多款咖啡飲品；充滿未來感的外型和流暢動作，不僅吸引大批參觀者駐足體驗，成為全場矚目焦點，更彰顯AI在零售、服務業創新應用的無限潛力。

同時，華碩也偕同日本ARGO、台灣天均科技、Cupola、信驊科技、固德科技、MemryX、鴻積工業與EPSON等重量級合作夥伴，於現場展示AI視覺檢測、機器手臂智慧產線、設備預警維護／品質異常聲音監測、安全監控系統，還有智慧服務台與ATM防詐平台等實際應用，從技術整合到場域驗證，共創AI轉型新價值，引領全球智慧製造新浪潮。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財