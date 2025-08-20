晴時多雲

momo中區物流中心上樑 強化全台快速到貨服務

2025/08/20 16:47

momo中區物流中心舉行上樑典禮。（業者提供）momo中區物流中心舉行上樑典禮。（業者提供）

〔記者歐宇祥／台北報導〕本土電商龍頭momo富邦媒（8454）位於彰化和美的「中區物流中心」工程進展順利，今日舉行上樑典禮。momo表示，該中心為中台灣規模最大的物流據點，未來將強化momo AI智慧物流佈局，加速落實短鏈配送與永續營運藍圖。

momo指出，中區物流中心是momo強化平台競爭力的重要佈局。該案為經濟部商業發展署督導下的BOO（Build，Operate，Own）大型自建計畫，規劃地上8層、地下2層，總樓地板面積達3.9萬坪，總投資金額約76億元，為momo歷來規模最大、資本支出最高的物流據點。

momo也說，完工後，商品庫容將突破百萬件，整體庫存能量可望提升約20%，進一步強化供應鏈韌性與出貨彈性。

因應市場需求與產業競爭變化，momo持續推動智慧物流升級，中區物流中心未來將與北區、南區據點串聯，形成涵蓋全台的短鏈物流網絡。在原有雙北、基隆、桃園實現當日配達的基礎上，進一步擴展至新竹、台中、台南、高雄等區域，全面升級台灣西半部的即時配送能力。

momo期待，此舉不僅深化物流密度與速度優勢，更奠定momo全通路營運體系的關鍵門檻，為下一階段平台擴張與服務升級打下穩固基礎。

momo指出，該公司為台灣首家導入短鏈配送模式的電商業者，鑑於中部地區消費力道穩健，進一步強化區域服務成為營運關鍵。中區物流中心未來啟用後，將有效縮短配送時程、提升到貨效率，並藉由縮短運輸路徑降低碳排放，兼顧服務品質與永續責任。

momo預期，中區物流中心將於2027年完工並投入營運，屆時將與北區、南區物流中心串聯，完成涵蓋全台的三向短鏈物流網絡，落實momo提升客戶體驗與供應鏈韌性的長期承諾。

momo中區物流中心預計創造約550個職缺，將優先聘用設籍彰化縣居民。同時，momo亦將積極扶植在地供應商與配送夥伴，擴大合作網絡、活絡地方商圈，促進中部地區經濟發展與產業升級轉型。

作為momo全台短鏈物流布局的最後一塊關鍵拼圖，中區中心除了承擔區域物流樞紐角色，更肩負帶動中台灣物流產業鏈發展、強化在地就業與人才培育的長期使命，進一步落實平台型企業的社會共好價值。

