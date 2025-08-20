嗆白委「為何屏東人要忍受核電廠」 郭智輝：核安不能由民調決定

經濟部長郭智輝下重話說道，「委員，你要考慮我們屏東人的心情喔」，為什麼屏東人要忍受核電廠在家鄉？「為什麼核一、核二、核四不延役呢？」（圖取自國會頻道）

〔記者廖家寧／台北報導〕經濟部郭智輝今在立法院上與白委就核三延役議題言語交鋒，郭智輝強調，核能安全的問題不能由民調決定，一定必須經過專家評估鑑定，更下重話說道，「委員，你要考慮我們屏東人的心情喔」，為什麼屏東人要忍受核電廠在家鄉？「為什麼核一、核二、核四不延役呢？」

民眾黨籍立委張啓楷關切核三延役議題，強調核三廠附近的居民之所以支持延役，是因為肯定台電將核三廠經營得非常好，所以說要抽掉睦鄰費，「你就傷了他們的心」，也沒有肯定台電員工的付出。

請繼續往下閱讀...

郭智輝則反駁，他在當經濟部長前是大學教授，研究社會科學，寫論文做民調時，通常有一些變數關係，為了要確實的去瞭解消費者的意願，會把一些變數拿掉，「我只是說敦親睦鄰費是其中的一個變數」，至於敦親睦鄰費的設置是沒問題，台電到每一個地方都有。

郭智輝話鋒一轉直言，「委員，你要考慮我們屏東人的心情喔，為什麼我們屏東的人要來忍受核電廠在我屏東，由這個全國的人來決定，屏東人要接受這個核三的延役呢?為什麼核一、核二、核四不延役呢? 」

張啓楷則反駁，「核三廠很安全啊，國際模範生」，去看民調就知道。郭智輝則反問，「那您的意思就是核一、核二、核四是不安全? 」，張啓楷聞後反控郭智輝在污名化核三廠，更要求郭智輝去看民調。

郭智輝強調，核三廠是否安全，必須要由專家來決定，而不是靠民調來決定，安全這個命題絕對不能夠是用民調來決定。

郭智輝繼續說，不理解這次公投的命題，這次投票是特別鎖定在屏東核三廠的延役，「那為什麼不一起談核一、核二、核四呢？」，明明也是核電的延役，如果說今天是一個確實的命題，那麼應該討論的是核電要不要延役，而不是說核三要不要延役。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法