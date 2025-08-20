晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

中國加速輸出通縮 電動車、電池海外投資首度超越國內

2025/08/20 16:43

中國電動車與電池的海外投資規模數度超越國內。（法新社）中國電動車與電池的海外投資規模數度超越國內。（法新社）

〔編譯魏國金／台北報導〕 韓國《Businesskorea》報導，中國電動車與電池產業的海外投資規模首度超越本國投資。分析師認為，此結果是因為中國的產能過剩引發越演越烈的價格戰，促使相關產業積極擴展海外市場。然而，這也升高中國加速輸出通縮，以低價產品淹沒全球市場的疑慮。

市場研究機構榮鼎（Rhodium）諮詢19日公佈的數據顯示，中國電動車與電池產業的投資總額去年達160億美元，超越國內投資的150億美元，首度呈現黃金交叉。

榮鼎報告說，「鑑於中國相關產業向來的投資80%集中在國內，因此去年的投資堪稱歷史性轉折」。11年前的2014年，相關海外投資並不存在，2022年與2023年大幅增加，分別達270億美元與320億美元。

電池產業領軍中國的海外投資，佔總額74%。近期，電動車組裝業者也快速推動海外的擴張。中國電動車與電池海外投資的激增與升高的貿易壁壘有關，榮鼎分析說，「隨著美國等各國強調國內生產，中國也加入此潮流」。

報導說，中國市場的飽和是根本原因。中國嚴重的產能過剩引發的內捲式競爭，已達危險程度。在中國市場上「零公里二手車」的銷售體現了中國低價競爭的慘烈。儘管電動車公司大力「甩賣」（bomb sales），但庫存仍有增無減，因此新車被包裝成中古車出售。

產業觀察人士警告，這種不得不的海外投資可能導致相關產業的自我毀滅。隨著低價中國電動車湧入歐洲、南亞等市場，產業生態系統的破壞等負面後果難以避免。市場研究公司Jato Dynamics數據顯示，今年上半年中企在歐洲的電動車市占率較去年同期幾乎翻了一倍。彭博指出，中國電動車與電池「正面臨各種阻力，包括全球需求失衡以及全球市場的強烈反彈」。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財