振大環球深化客戶合作 雙引擎推動成長

2025/08/20 16:40

振大環球隨著整合效益逐步顯現，訂單需求將快速升溫。（振大環球提供）振大環球隨著整合效益逐步顯現，訂單需求將快速升溫。（振大環球提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕成衣代工廠振大環球（4441）即將於9月掛牌，後市備受矚目，管理層今於業績發表會指出，公司未來成長將由「電商新模式」與「運動品牌通路版圖擴張」雙引擎全速推動，對未來幾年營運充滿信心。 

振大環球為亞馬遜最大針織服飾供應商，亞馬遜自去年底啟動「自有品牌」與「網紅聯名」策略，首波合作就創造可觀銷售，從嬰兒服飾一路擴展至居家與親子系列。發言人李哲宇強調，亞馬遜透過品牌聯名，不同於單純的「網紅帶貨」，創造更高黏著度與持續消費力道。公司已陸續開發更多位網紅合作，最快第4季將推出新品系列，預期將帶來新一波爆發式成長。 

同時，振大環球另一間美系客戶、體育用品通路DICKS也迎來新布局，今年5月宣布併購Foot Locker後，DICKS在美國現有約850家門市，Foot Locker則在美國有750家、海外1650家，通路版圖將一舉擴大至全球逾3000家門市，有望從美國市場拓展到全球通路。

振大環球看好，隨著整合效益逐步顯現，訂單需求將快速升溫，與亞馬遜電商動能形成雙驅動，推升公司營收與獲利再創新高。面對需求激增，公司積極擴張產能，明年馬達加斯加、越南與印尼三大產區將同步開出新產線，整體產能可望增加30%至40%。

李哲宇說，馬達加斯加享有15%關稅優勢，具明顯競爭力，優於東南亞各國之下，有望在這一波美國對等關稅風暴中受惠轉單效益。公司並已自8月起所有新訂單與客戶重新議價，有助於增加獲利水準。憑藉全球電商巨頭與通路龍頭的強勁動能，加上產能布局與關稅優勢，公司正站上加速成長的起跑點。

