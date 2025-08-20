助中小企業「打群架」 行政院明擬拍板「企業併購法」修法

為提高籌組控股公司意願，行政院會明（20）日擬通過修正「企業併購法」，新增「證券交易所得緩課機制」。（資料照）

〔記者鍾麗華／台北報導〕為提高籌組控股公司意願，行政院會明（20）日擬通過修正「企業併購法」，新增「證券交易所得緩課機制」，亦即籌組控股公司的證券交易所得，可選擇免予計入轉換當年度基本所得額，至實際轉讓或帳簿劃撥至開設的有價證券保管劃撥帳戶時，再行申報。此舉可望減輕股東即期稅負，提升企業整併意願，促使中小企業從單打獨鬥轉向集體作戰，打群架進軍國際市場。

經濟部說明，成立產業控股公司的過程可能是透過與其他新創公司的股份交換，假設控股公司在交換當下的股價為50元，新創公司的股價只有10元，若以1股換1股的交易模式進行合併，新創公司股東成為控股公司股東後，每股所增加的40元須納入單年度的基本所得額。

根據修正草案，為鼓勵企業成立及發展產業控股公司，未來公司可透過股份轉換方式，將既有公司納入產控公司旗下，股東在此過程中因股份轉換產生的證券交易所得，可以選擇不立即計入當年度基本所得額，而是待實際轉讓或劃撥保管帳戶時再依轉讓價格進行課稅。

修法草案規定，未來在條文施行後5年內，若企業透過「企業併購法」第29條的股份轉換方式成立產業控股公司，且收購方、被收購方及其股東符合特定條件並經國發會認定，被收購公司的股東可選擇暫不將轉換過程中產生的證券交易所得計入當年度基本所得額，等到未來實際轉讓產控公司股份，或將股份撥入政府指定帳戶時，再行課稅。

經濟部強調，適用相關規定者須為國發會認定的控股公司，相關規定待國發會公布。此外，控股公司有解散、合併或分割而消滅情事時，應於清算完結的次日或主管機關核准變更登記次日起10日內，向該管稅捐稽徵機關列單申報，對於違反規定者，這次修法也新增罰則。

根據修正草案，未依限或未據實申報者，稅捐稽徵機關除限期責令補報外，處5萬元以上、50萬元以下罰鍰；經稅捐稽徵機關限期責令補報，屆期未補報者，處10萬元以上、100萬元以下罰鍰。

