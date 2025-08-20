愛買忠孝店9月底熄燈，啟動員工安置及轉調計劃。（愛買量販店提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕愛買量販店台北忠孝店自2001年9月28日開業以來，陪伴鄰近居民與上班族走過25個年頭，見證台北市商圈的發展與轉變，愛買證實，因租約到期及都更因素，將於9月30日熄燈 ，將同步啟動員工安置與轉調計畫。

愛買量販店因應市場通路及消費者購物模式改變，忠孝店期間歷經多次改裝與服務升級，共同與社區居民一同走過SARS、COVID-19等重大疫情，更在防疫期間提供快篩試劑、蔬菜箱等社區團購服務，隨時提供生活所需用品採買，與民眾一同度過艱難時刻。

忠孝店因租約到期及都更因素，與營運方向不相符合，因此忠孝店將於9月30日正式結束營業，為感謝消費者長年的支持，即日起至9月底全館出清回饋，誠摯邀請曾見證與參與忠孝店點滴的顧客回到店內，共同留下最後的美好回憶。

愛買忠孝店結束營業後，愛買全台將只剩13家分店，其中台北市僅剩景美店一家分店，未來，愛買量販仍將積極推出展店計畫，並透過全台分店與全通路電商平台服務消費者，一致秉持「天天愛買 天天滿足」的購物體驗。

