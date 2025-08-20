晴時多雲

「快樂宴」主角曝光 北榮院長證實郭智輝只停留半小時

2025/08/20 15:04

北榮院長陳威明表示，快樂宴當天，經濟部長郭智輝只停留約半小時。（資料照）北榮院長陳威明表示，快樂宴當天，經濟部長郭智輝只停留約半小時。（資料照）

〔記者林惠琴／台北報導〕台北市議員侯漢廷日前指控經濟部長郭智輝，在川普公布台灣對等關稅當天受邀快樂宴，下午4點40分還沒下班就到飯店，停留3個小時。對此，當天出席的台北榮總院長陳威明也證實，郭智輝只短暫待約半小時，並沒有所謂停留3個小時的狀況，而當天主角是台大醫學院院長吳明賢、台大醫院院長余忠仁。

面對記者詢問，陳威明坦蕩地說，讀書人要講真話，否則怎麼帶領國家的醫院，不論是民進黨或國民黨的人，他都會講同樣的話，強調「如果迴避不回應，對不起我自己的良知」。

陳威明指出，「當我們快樂在一起」是幾年前由發起人取的名字，已經成立好幾年，參加者包括前中研院院長翁啓惠、台大前校長楊泮池，以及台大、榮總、國防、北醫體系、亞東等幾家北區醫院院長及幾位副院長的聚會，大家輪流做東，另外還有幾位企業界的董事長，都是和他們沒有任何利益衝突的企業，有幾位董事長在疫情期間還幫助過醫界，例如台達電捐贈防疫艙門、防疫消毒燈等，他們心存感恩。

陳威明強調，這個聚會不談政治，不分藍綠，都是在談醫界的彼此的合作、對健保制度的看法、醫界如何和國家產業界合作，也讓他們更了解生技產業發展的趨勢，郭智輝在沒有當部長前就已經在群組裡面。

陳威明也還原當天宴會，他說明8月1日起，前台大醫院院長吳明賢升任台大醫學院院長、前台大醫院新竹分院院長余忠仁升任台大醫院總院院長，是當天餐會的主要原因，台大、榮總關係良好，他也特別前往祝賀，希望能加深日後的合作。

陳威明指出，他記得郭智輝當天晚到，簡單講幾句話之後就開始接電話，大概待30分鐘左右就離開了，他因為醫院公務非常繁忙，對2位台大院長表達祝賀之後，也在8點前離開，回到醫院繼續處理公務，這就是他認知當天晚上的狀況。

