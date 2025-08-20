價格戰崩盤！中國汽車經銷商逾52％虧損 陷前所未有危機

最新數據報告，中國汽車經銷商虧損比例「高達52.6%」。（示意圖，法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕中國汽車經銷商正遭遇前所未有的生存危機，根據2025年上半年的最新行業報告，經銷商虧損比例「高達52.6%」，面對白熱化的市場競爭，經銷商被迫以價換量，卻導致新車銷售出現嚴重價格失衡，形成「越賣越虧」的惡性循環。

據外媒報導，中國汽車流通協會18日發布的調查報告顯示，2025年上半年，中國汽車經銷商的虧損比例高達52.6%，持平經營者僅占17.5%，實現盈利的經銷商占比僅為29.9%。

由於中國汽車市場競爭殘酷，廠商與經銷商大打價格戰，卻讓價格失衡現象愈演愈烈，出現「增量不增收，增收不增利」的惡性循環，銷售量增加，但收入並沒有相對提升，或是營收增加，但利潤卻沒有跟著上升。調查報告顯示，高達74.4%的經銷商存在不同程度的價格失衡，其中43.6%的經銷商價格異常幅度超過15%。

從盈利結構的解剖來看，新車銷售已成為經銷商虧損的重災區。新車銷售的毛利貢獻（產品/部門對整體毛利的貢獻程度）為-22.3%。不同品牌類型的經營狀況呈現出鮮明的分化。傳統燃油車品牌經銷商盈利占比僅為25.6%，虧損比例高達58.6%。新能源獨立品牌經銷商盈利占比相對較高，達到42.9%。

報導指出，中國長三角地區四大汽車流通協會罕見地聯合發出公開信，呼籲正視並切實改善經銷商的生存困境。協會指出，當前行業存在四大致命問題，包括目標制定嚴重失衡、返利體系（銷售策略）扭曲畸形、價格體系全面崩壞以及配套服務體系受損。

