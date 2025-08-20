晴時多雲

財經 > 財經政策

榮總院長陳威明：郭智輝晚宴只待30分鐘就離開

2025/08/20 13:51

榮總院長陳威明：郭智輝晚宴只待30分鐘就離開根據經濟部門口監視器顯示，8月1日醫界晚宴當天，郭智輝座車是18：18駛離經濟部。
（截自民視）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕榮總院長陳威明回應郭智輝參加醫界晚宴爭議指出，「當我們快樂在一起」是幾年前由發起人取的名字，當天是為慶祝台大院長吳明賢調任，新院長余忠仁升任而舉辦，郭智輝確實只在會場待了30分鐘即離席。

台北市議員侯漢廷14日爆料，經濟部長郭智輝在關稅談判公布當天於飯店赴宴並停留3小時，當天主題是「當我們快樂在一起」，經濟部當日二度發布澄清聲明，郭智輝並於18日正式提告。

陳威明聲明如下：                     

今天我在開刀房開刀，接到民視的電話，問到這件事情，下刀以後我傳訊息給來電的媒體記者，我覺得我如果迴避不回應，對不起我自己的良知，所以我用簡訊回覆如下，所有的文字都是事實，也經得起考驗！

「當我們快樂在一起」是幾年前由發起人取的名字，已經成立好幾年，參加者包括翁啓惠院長，台大楊泮池校長、台大、榮總、國防、北醫體系亞東等幾家北區醫院的院長及幾位副院長的聚會，大家輪流做東，另外還有幾位企業界的董事長，都是和我們沒有任何利益的衝突的企業，有幾位董事長在疫情期間還幫助過醫界，例如台達電捐贈防疫艙門、防疫消毒燈等，我們心存感恩。

這個聚會不談政治，不分藍綠，都是在談醫界的彼此的合作、對健保制度的看法、醫界如何和國家產業界合作，也讓我們更了解生技產業發展的趨勢，郭智輝在沒有當部長前就已經在我們群組裡面，八月一日吳明賢院長升任台大醫學院院長，余忠仁升任台大醫院總院院長，是當天餐會的主要原因，台大榮總關係良好，威明特別前往祝賀，希望能加深日後的合作，我記得部長當天晚到，簡單講幾句話之後就開始接電話，大概待30分鐘左右就離開了，我因為醫院公務非常繁忙，對兩位台大院長表達祝賀之後，也八點前離開，回到醫院繼續處理公務，這就是我認知當天晚上的狀況。

