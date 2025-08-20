9製造業減班休息 桃園啟動3機制確保勞工獲得補助

桃竹苗分署啟動「專人協助輔導」、「進廠駐點服務」、「即時審核撥款」3大機制，讓轄區內受影響勞工迅速獲補助。（桃竹苗分署提供）

〔記者黃政嘉／桃園報導〕勞動部因應美國對等關稅政策等國際情勢，啟動「強化版僱用安定措施」針對9大製造業減班休息勞工，提供每月最高1萬2100元、最長6個月的薪資差額補貼。勞動部勞動力發展署桃竹苗分署為加速補貼核發流程，現已啟動「專人協助輔導」、「進廠駐點服務」、「即時審核撥款」3大機制，確保轄區內受影響勞工能迅速獲得補助。

桃竹苗分署長賴家仁提醒，勞工與雇主簽署減班休息協議書時，只要勾選「同意提供補貼及協助措施」，分署就可主動聯繫並提供薪資差額補貼、職業訓練津貼等服務資訊，縮短等待時間。此外，除可採紙本郵寄方式申請外，更鼓勵使用「台灣就業通」網站線上申請，資料齊全就會盡速撥款。

請繼續往下閱讀...

措施適用的9大行業包括「食品及飼品製造業」、「紡織業」、「橡膠製品製造業」、「塑膠製品製造業」、「金屬製品製造業」、「機械設備製造業」、「汽車及其零件製造業」、「其他運輸工具及其零件製造業」及「電力設備及配備製造業」等受僱勞工，在今年8月1日至明年1月31日內，經勞雇雙方協商同意減班休息達30天以上，並向地方勞工主管機關列冊通報，即可於減班休息日期滿30天的次日起90天內，透過台灣就業通線上申辦系統，或打電話到分署提出申請，請領月數最長為6個月。

補貼標準由原本的薪資差額 50%提高至 70%，計算方式為先以勞工減班休息前1至3個月的平均月投保薪資，減去減班休息後協議的實際薪資，差額的 70%即為補貼金額，並按月發放，每人每月最高可領 1萬2100 元，並可與「因應美國對等關稅政策支持減班休息勞工再充電計畫」訓練津貼一併申請。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法