帳單省錢小撇步！4招幫你看住錢包

帳單省錢小撇步，專家建議，只要定期追蹤開銷，透過4個簡單方法，則有助於減少荷包失血。（資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕萬物皆漲，只有荷包越來越瘦，外媒報導，面對琳瑯滿目的串流服務搶占你的錢包，再加上日常食品價格飆升，這些開銷成了每個人每月預算的沉重負擔，雖然開銷越來越多，不過，專家建議，只要定期追蹤開銷，透過4個簡單方法，則有助於減少荷包失血。

根據《USA Today》報導，面對各式各樣的帳單，卻實令人頭疼，但只要掌握財務狀況，定期追蹤開銷，則有助於判斷何時該調整，或刪減不必要的支出。

專家表示，以下4個簡單方法，幫你每月節省帳單費用。

1.追蹤你的定期帳單和訂閱服務

無論是喜愛的節目還是熱門電影，都值得你好好盤點，建議建立1份電子表格，列出所有月度支出，方便隨時掌握。

定期檢視這些開銷，才能清楚知道錢花在哪裡，並判斷該刪減哪些支出來節省開銷。雖然取消串流服務可能讓人猶豫，但別讓害怕錯過阻礙你，何必為了不常用的服務繼續付錢呢？

2.每年檢查1次水電費和保險帳單

隨著需求改變，花點時間重新評估消費習慣，看看供應商提供了哪些優惠。即使是換成環保或智慧裝置這類小改變，也能幫你省下一筆。

你的車險公司也可能根據駕駛習慣，提供省錢方案。

3.不要害怕更換方案

若找到更優惠的網路或手機方案，或有更符合你生活型態的促銷，別猶豫換掉吧。有時候換方案，不僅能享有更好的訊號涵蓋，還能獲得額外福利，用更少的錢得到更多。

4.選擇電子帳單並設定自動扣款

部分公司會針對選擇電子帳單和自動付款的用戶提供折扣，這也是節省開銷的好方法。

