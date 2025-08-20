晴時多雲

買機票落入「無窗座位陷阱」氣炸了！2大航空公司恐掏巨額賠償

2025/08/20 13:41

美國兩大航空公司達美航空與聯合航空週二（19日）遭到旅客提告，原因是部分乘客支付額外費用購買「靠窗座位」，結果卻被安排在僅對著牆壁、完全沒有窗戶的位置。靠窗座位示意圖。（法新社）美國兩大航空公司達美航空與聯合航空週二（19日）遭到旅客提告，原因是部分乘客支付額外費用購買「靠窗座位」，結果卻被安排在僅對著牆壁、完全沒有窗戶的位置。靠窗座位示意圖。（法新社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國兩大航空公司達美航空（Delta Air Lines）與聯合航空（United Airlines）週二（19日）遭到旅客提告，原因是部分乘客支付額外費用購買「靠窗座位」，結果卻被安排在僅對著牆壁、完全沒有窗戶的位置。這些集體訴訟分別在舊金山聯邦法院對聯合航空提出，以及在紐約布魯克林聯邦法院對達美航空提出，要求每家航空公司為 100 多萬名乘客，賠償數百萬美元。

《路透》報導，集體訴訟指出，在部分波音 737、波音 757 與空中巴士 A321 型號的飛機上，本來有設置窗戶的座位，會因為空調管線、電線管道或其他機械零件的配置而被封閉，導致變成「無窗座位」。

旅客指控，達美航空和聯合航空在訂票流程中，並未明確標示這些「無窗座位」，與阿拉斯加航空（Alaska Airlines）及美國航空（American Airlines）等競爭對手不同，後者即使還是會額外收取數十美元甚至上百美元的「靠窗座位」費用，但也會清楚標註資訊。

集體訴訟還指出，乘客購買靠窗座位的原因多種多樣，包括減輕飛行恐懼或暈機、讓孩童有事可做、獲取額外光線，或只是想欣賞窗外景色。在針對聯合航空的訴狀中寫道：「如果原告與集體訴訟成員事先知道，他們所購買的座位是沒有窗戶的，他們根本不會選擇這些座位，更不可能支付額外費用。」針對達美航空的訴狀也有類似內容。

達美航空總部位於亞特蘭大，聯合航空則總部在芝加哥。兩家公司均未立即回應評論請求。

