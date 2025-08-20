晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

台塑生醫攜手宇越生醫 打造新一代CAR-T細胞藥物商業生產模式

2025/08/20 11:08

台塑生醫攜手宇越生醫，打造新一代CAR-T細胞藥物商業生產模式。（擷取自台塑生醫官網）台塑生醫攜手宇越生醫，打造新一代CAR-T細胞藥物商業生產模式。（擷取自台塑生醫官網）

〔記者張慧雯／台北報導〕台塑生醫今日宣布，與宇越生醫正式宣布策略合作，共同推動新一代CAR-T細胞治療藥物的臨床及商業化生產。

宇越生醫研發的anti-CD19 CAR-T細胞治療產品 UWC19 以「非霍奇金氏淋巴瘤（NHL）」為主要適應症，第一期臨床試驗結果顯示安全性良好，並展現顯著療效，患者病情獲得緩解、整體存活期延長。宇越計畫今年第4季展開多中心第2期臨床試驗，市場預期該產品有望挑戰並超越現有國際一線CAR-T療法。

目前，健保署核准國際CAR-T藥物納入健保給付，每劑金額約800萬元，若國產CAR-T能兼具臨床效能與成本優勢，將具備高度競爭力。根據衛福部2022年癌症登記資料，非霍奇金氏淋巴瘤位居台灣癌症發生率第10名，每年新增患者約4900人，其中傳統治療失敗率達40–50%。

台塑生醫董事長王瑞瑜表示，此合作不僅因應宇越生醫2期臨床試驗的供藥需求，更著眼於藥證申請與後續量產，雙方將整合臨床級製劑生產、GMP製造、品質管理等優勢，建立具國際競爭力的細胞藥物生產模式，確保製程穩定、產品一致及長期供應。

台塑生醫總經理劉慧啓也指出，位於台北的再生製劑廠依循《再生醫療製劑條例》建置，全面符合PIC/S GMP規範，預計明年正式啟用，廠內將設置幹細胞、外泌體、免疫細胞與基因改造細胞等多元產線，並配備自動化無菌充填系統與種原庫管理，結合先進檢驗分析實驗室，確保產品品質與供應穩定，推動台灣細胞治療產業進入成熟規模化階段。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財