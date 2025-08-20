晴時多雲

攔阻新疆強迫勞動商品 美政府將嚴查中國鋼鐵、銅、鋰進口

2025/08/20 12:39

川普政府表示，將加強對來自中國的鋼鐵、銅、鋰和其他材料的審查，以攔阻新疆強迫勞動的商品流入美國市場。（歐新社資料照）川普政府表示，將加強對來自中國的鋼鐵、銅、鋰和其他材料的審查，以攔阻新疆強迫勞動的商品流入美國市場。（歐新社資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕川普政府表示，將加強對來自中國的鋼鐵、銅、鋰和其他材料的審查，以落實美國對於在新疆地區強迫勞動生產商品的禁令。

《彭博》報導，美國政府週二（19日）發佈的年度執法工作更新報告，公佈了根據已實施4年的《防止維吾爾人強迫勞動法》（Uyghur Forced Labor Prevention Act，UFLPA）新增的「高優先領域」名單。

這也與川普更廣泛的貿易目標相符，川普政府正尋求降低美國對中貿易逆差，並向北京施壓，要求該國扼制吩坦尼出口。

國土安全部長諾姆（Kristi Noem）聲明表示，美國負有道德、經濟和國家安全責任，要消除危及國家繁榮的威脅，包括損害美國人民利益和抑制經濟成長的不公平貿易行為。

川普上週宣佈，暫停對中國商品加徵關稅90天，以尋求與中國領導人進行面對面會晤。在川普尋求改善與中國國家主席習近平之際，美國政府仍繼續對中國出手。

根據2021年通過的《防止維吾爾人強迫勞動法》，美國政府預設任何在新疆生產的產品，即使只有一部份，都認定為強迫勞動的產品，不得流入美國市場。如果企業能夠提供明確且可信的證據，證明未使用強迫勞動，則可能獲得豁免。

儘管該法條適用於所有商品，但最初僅將服裝、棉花和棉製品、番茄以及包含多晶矽在內的矽基產品，列為重點執法領域。在前總統拜登執政期間，政府將額外審查的範圍擴大到鋁、聚氯乙烯和海鮮。川普政府週二的公告再次擴大了清單，將紅棗、燒鹼、鋰、鋼鐵和銅納入其中。

