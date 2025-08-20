國際油價跌了！交易員押注川普「終結俄烏戰爭」

國際油價週二（19日）下跌。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕交易員押注有關於俄烏戰爭合法化或結束的協議談判，可能導致對俄羅斯原油的制裁鬆綁，進而推高全球供應，國際油價週二（19日）下跌。

美國紐約西德州中級原油9月交割期貨將於週三（20日）到期，收每桶 62.35 美元，下跌 1.07 美元，跌幅 1.69%。

布蘭特原油期貨收每桶 65.79 美元，下跌 81 美分，跌幅 1.22%。

Price Futures Group 高級分析師弗林（Phil Flynn）表示：「即便有這種『和平紅利』，我們仍處於創紀錄的淨空頭部位。由於空頭部位規模龐大，市場正在押注停火；若未能達成停火，油價可能會反彈。」

美國總統川普週一與烏克蘭總統澤倫斯基及歐洲盟國領袖舉行白宮會議後，於社交媒體上宣布，他已與俄羅斯總統普廷通話。川普表示，正在安排普廷與澤倫斯基的會晤，這可能進一步促成三方峰會。

星展銀行（DBS）分析師薩卡爾 （Suvro Sarkar）表示，川普在針對俄羅斯石油進口商的次級制裁上態度有所軟化，降低了全球供應中斷的風險，地緣政治緊張情勢因此稍稍緩解。

