鮑爾演講恐震動市場 ! Evercore警告「1原因」美股恐下跌15％

2025/08/20 13:03

聯準會主席鮑爾將於全球央行年會上發表演講。Evercore警告，內容恐觸發美股下跌15%。（美聯社）聯準會主席鮑爾將於全球央行年會上發表演講。Evercore警告，內容恐觸發美股下跌15%。（美聯社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕一年一度的傑克森霍爾（Jackson Hole）全球央行年會在8月22日至24日舉行。投行Evercore ISI分析師在最新報告中指出，美國聯準會主席鮑爾將於本週五於傑克森霍爾年度央行會議上發表談話，市場參與者可能不會喜歡他的言論，若鮑爾態度偏中庸，股市在10月前出現7%至15%的回調。

據報導，該報告是由分析師朱利安·伊曼紐爾（Julian Emanuel）領銜撰寫，他認為鮑爾很可能間接暗示，9月將降息25個基點，但市場原本預期降息50個基點的呼聲甚高，若鮑爾態度偏中庸，可能成為導火線，推動股市在10月前出現7%至15%的回調。

據報導，這份研判報告出現在經濟數據紛亂之際，包括7月消費者物價指數（CPI）漲幅低於預期，顯示通膨壓力似有緩解，但批發價格卻大幅超出市場預測。

而就業市場也難以解讀，今年初美國領取失業金人數保持穩定，但新增就業已降至2010年以來最疲弱的3個月表現（疫情衝擊期除外）。當年失業率約9%，是目前的兩倍。這種「雙重任務」下的矛盾，讓聯準會的政策抉擇更顯棘手。

此外，川朗普總統加劇了不確定性，不但多次批評鮑爾，並呼籲聯準會降低利率。8月初更解雇了美國勞工統計局局長，引發了一些經濟學家的擔憂，擔心政治干預可能會扭曲官方經濟數據。

分析師指出，大企業股價本身就是風險來源，標普500等主要指數自「解放日」（Liberation Day）以來大漲，加上企業獲利仍具韌性，使市值已逼近網路泡沫時期的水準，再加上歷年來9月向來是美股表現最差的月份，受到季節性疲軟與當前高估值疊加，恐令市場更脆弱。

分析師提出警告，現今美國經濟數據發出混合訊號，且股票市值處於歷史高位，華爾街可能陷入困境。

