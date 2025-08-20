股市大崩前兆？股神巴菲特正「賣股換現金」

專家指出，「股神」巴菲特正在拋售股票，旗下的波克夏海瑟威已連續11季成為淨賣方，但這段期間美股指數屢創新高。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕美股指數近期屢創新高，市場擔憂這波漲勢是否能維持下去。韋德布希（Wedbush）證券首席投資策略師迪特里希（Paul Dietrich）發現，「股神」巴菲特（Warren Buffett）或許正在拋售股票，可能是預見了「市場風暴將至」，而當股價大幅回落時，巴菲特或將再次低價回補。

《商業內幕》（Business Insider）報導，迪特里希指出，巴菲特過去就有在經濟及金融指標，顯示熊市或衰退即將到來時，退出股市的紀錄。他點出，巴菲特旗下的波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）已連續11季成為淨賣方，但這段期間美股指數屢創新高。

據統計，波克夏在這段期間拋售了總額2120億美元的股票，同期僅買進345億美元的股票，換算淨拋售超過1770億美元，這個拋售規模甚至超過貝萊德（BlackRock）或波音（Boeing）的市值。

此外，巴菲特已連續4季暫停自家股票回購，或許是他不再認為波克夏股價具有吸引力。迪特里希表示，這與波克夏在2020 年及 2021 年，各斥資超過 200 億美元的股票回購高峰相比，是一次明顯的策略轉變。這讓波克夏的現金儲備快速增長，截至今年6月30日，其現金已達破紀錄的3440億美元，是3年前的3倍以上。

迪特里希表示，巴菲特過去在經濟或市場下行前，常先拋售股票、累積現金。

例如在2000年的網路泡沫期間，波克夏的現金從 1997 年約 110 億美元增至 1998 年的 350 億美元，淨賣出股票金額也從 1999 年的 7 億美元攀升至 2000 年的 27 億美元，為即將爆發的網路泡沫做準備。

到了 2008 年全球金融危機前，波克夏現金水位已超過 700 億美元；危機期間，巴菲特利用這些現金完成多筆高報酬交易，年底現金降至約 520 億美元。此外，波克夏在 2006 年淨買股約 50 億美元，至 2007 年增至 110 億美元，抓住當時資產價格低迷的機會。

迪特里希表示，巴菲特在 5 月的波克夏年度股東大會上，已對市場表現出謹慎態度。在宣布將於今年底卸任執行長前，巴菲特曾抱怨稱，隨著資產估值持續上升，目前幾乎找不到值得投資的便宜標的。

迪特里希認為，所謂的「巴菲特指標」可能正警示這位投資大師。該指標比較美股總市值與美國經濟（GDP）規模，目前已飆升至歷史高點 210% 以上。巴菲特曾警告，當指標接近 200% 時進場買股，等同於「玩火」。

迪特里希引述巴菲特的名言「 別人恐懼我貪婪，別人貪婪我恐懼」，認為巴菲特正準備在估值回落至合理水準時大舉出手，像是重新買回蘋果以及其他曾出售的股票」。

對於《商業內幕》的評論請求，波克夏海瑟威沒有立即回應。

