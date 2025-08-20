晴時多雲

新創老闆靠「1堅持」！將一度破產公司華麗轉身以7.2億出售

2025/08/20 15:27

圖為卡斯和麥克·拉澤羅夫婦。（擷取自CNBC）圖為卡斯和麥克·拉澤羅夫婦。（擷取自CNBC）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕新創公司Golf.com在2000年事業蒸蒸日上時，創始人麥克與卡斯夫妻決定將其賣給電商零售商Chipshot，然而當時主要是以股票交換進行收購，沒想到幾個月後，Chipshot破產了，股票一文不值，他們失去畢生積蓄，但他們不想放棄創業理念，於是組新團隊重新買下這家公司，然公司一直處於半死不活，直到伍茲（Tiger Woods）連續2年拿下PGA美國名人賽奪冠，廣告商紛紛湧入高爾夫市場，而Golf.com成為廣告投放的首選之地，在業績一路扶搖直上後，再度在2006年以2400萬美元（約新台幣7.2億元）出售給時代公司。

CNBC報導，現年54歲的卡斯表示，在2000年時，他們將事業蒸蒸日上的Golf.com賣給了正準備上市的客製化高爾夫裝備、資訊及配件電商零售商Chipshot，而35名員工全數留任，不過，當時Chipshot是以25萬美元（約新台幣750萬元）現金和300萬股Chipshot股票進行收購。

因此，在6個月後，Chipshot在一輪融資失敗了，51歲的麥克說，他們損失了投資Golf.com的畢生積蓄。收購前，他們沒有給自己發過工資，收購價幾乎全部以Chipshot的股票支付，而Chipshot在宣佈破產後，這些股票幾乎變得一文不值。

然而，拉澤羅夫婦不想就此放棄自己的理念。麥克說，他們幾乎立刻就決定嘗試把公司買回來。根據《華爾街日報》報道，3個月後，他們組建了1個新的投資團隊，以50萬美元（約新台幣1500萬元）「超低價」重新收購了這家公司。

兩年來，Golf.com“幾乎半死不活”，卡斯說，公司一度只剩下4個人：邁克、卡斯、他們的第3位聯合創始人卡斯珀，以及另外1名員工。

隨後，勢頭開始轉變，麥克表示，當時還是年輕天才的伍茲正吸引著全世界的目光。隨著他在2001年和2002年連續奪得PGA美國名人賽冠軍，廣告商紛紛湧入高爾夫市場，並尋找合適的平台開展定向廣告宣傳，而 Golf.com 成為了廣告投放的首選之地。

而時代公司在意識到高爾夫雜誌需要更強大的網路影響力，發起了競購，最終於2006年以2400萬美元收購了Golf.com。

卡斯說，3位創辦人從這筆 2400萬美元的收購中，各獲得了180萬美元（約新台幣5400萬元）。

回想起當初買回 Golf.com 並重新開始的決定，卡斯說，他們知道自己不想從事傳統的辦公室工作，並且在創造和實現最初的願景的過程中感受到了1種使命感。

最後，卡斯也給要想成功創業的人建議，那就是創辦人需要具備「比如今大多數初入職場的人更高的承受力」才能承受痛苦。

而麥克則說，最優秀的創始人學會熱愛痛苦和苦難。

