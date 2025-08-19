孫正義救英特爾！不只砸600億入股 傳軟銀曾有意收購代工業務

軟銀宣布將砸20億美元收購約2%英特爾普通股。（路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕軟銀18日宣布將砸20億美元（約台幣600億）收購約2%英特爾普通股。英媒還指出，軟銀執行長孫正義已就收購英特爾的晶圓代工業務進行談判，最後改以入股方式支持，未來不排除進一步合作。

軟銀18日宣佈，將以每股23美元的價格，收購英特爾約2%普通股，總金額20億美元。

請繼續往下閱讀...

《金融時報》19日還指出，自英特爾CEO陳立武3月上任以來，孫正義已與其會面，討論1項潛在交易。談判範圍廣泛，可能會產生多種結果，包括與第三方成立合資企業，或者採取類似於18日宣佈的少數股權投資。

據情人士稱，軟銀18日宣布投資英特爾20億美元，並未排除未來就英特爾代工業務達成更大規模交易的可能性。

美國政府也在探討入股英特爾。知情人士透露，這一舉措將增強軟銀進一步投資的理由。其中一人直言，沒有人願意單獨承擔英特爾製造計劃和技術的風險，因為目前唯一的客户就是英特爾自己。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法