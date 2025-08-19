晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

中鋼集團工會點名郭智輝下台 經濟部回應了

2025/08/19 19:35

中鋼集團企業工會今赴經濟部抗議，點名郭智輝下台。（圖取自中鋼集團企業工會臉書）中鋼集團企業工會今赴經濟部抗議，點名郭智輝下台。（圖取自中鋼集團企業工會臉書）

〔記者廖家寧／台北報導〕經濟部長郭智輝11日與汽車零組件業座談後提出6大因應對策，新聞稿中出現「中鋼讓利」一詞，引起中鋼集團企業工會不滿反彈，工會今天至經濟部前抗議，要求郭智輝下台。對此，經濟部表示，期許中鋼持續發揮基礎產業的穩定力量，與政府、客戶、產業夥伴攜手轉型，應對外部變局。

針對讓利說，郭智輝上週解釋，是透過集結購買量較小的多家業者談成一個「中盤價」，不破壞中鋼銷售架構，不但能穩住中鋼客源，又可協助中小企業取得成本優勢。

中鋼集團企業工會今赴經濟部，舉行「郭智輝無視公司治理、壓迫中鋼虧損讓利」記者會；陳情書由經濟部國營司副司長劉起孝代表接受。

工會提出3項訴求，包括郭智輝下台以示負責、經濟部提出可行方案協助中鋼與相關產業度難關，以及政府應明確認定中國特定鋼品確有傾銷事實造成實質損害，並大幅提高反傾銷稅率，且追溯90日課徵。

中鋼集團企業工會強調，台灣傳統產業面對美國關稅衝擊，經濟部不應只是出一張嘴，更應提出具體且可行方案因應，此外，中鋼面臨諸多挑戰，經濟部應讓中鋼回歸公司治理，並應提出具體政策工具協助中鋼長期穩定發展。

經濟部國營司表示，期許中鋼持續發揮基礎產業的穩定力量，並推動各項節能減碳及降本措施，與政府、客戶及產業夥伴攜手推動轉型升級，穩健應對外部變局、協助業者接單，為台灣鋼鐵及製造業打造更具韌性與競爭力的發展基礎。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財