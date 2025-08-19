中鋼集團工會點名郭智輝下台 經濟部回應了

中鋼集團企業工會今赴經濟部抗議，點名郭智輝下台。（圖取自中鋼集團企業工會臉書）

〔記者廖家寧／台北報導〕經濟部長郭智輝11日與汽車零組件業座談後提出6大因應對策，新聞稿中出現「中鋼讓利」一詞，引起中鋼集團企業工會不滿反彈，工會今天至經濟部前抗議，要求郭智輝下台。對此，經濟部表示，期許中鋼持續發揮基礎產業的穩定力量，與政府、客戶、產業夥伴攜手轉型，應對外部變局。

針對讓利說，郭智輝上週解釋，是透過集結購買量較小的多家業者談成一個「中盤價」，不破壞中鋼銷售架構，不但能穩住中鋼客源，又可協助中小企業取得成本優勢。

中鋼集團企業工會今赴經濟部，舉行「郭智輝無視公司治理、壓迫中鋼虧損讓利」記者會；陳情書由經濟部國營司副司長劉起孝代表接受。

工會提出3項訴求，包括郭智輝下台以示負責、經濟部提出可行方案協助中鋼與相關產業度難關，以及政府應明確認定中國特定鋼品確有傾銷事實造成實質損害，並大幅提高反傾銷稅率，且追溯90日課徵。

中鋼集團企業工會強調，台灣傳統產業面對美國關稅衝擊，經濟部不應只是出一張嘴，更應提出具體且可行方案因應，此外，中鋼面臨諸多挑戰，經濟部應讓中鋼回歸公司治理，並應提出具體政策工具協助中鋼長期穩定發展。

經濟部國營司表示，期許中鋼持續發揮基礎產業的穩定力量，並推動各項節能減碳及降本措施，與政府、客戶及產業夥伴攜手推動轉型升級，穩健應對外部變局、協助業者接單，為台灣鋼鐵及製造業打造更具韌性與競爭力的發展基礎。

