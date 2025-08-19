大聯大出貨中國佔比逐季降至7成 北美及東南亞上升

大聯大表示，第2季提早拉貨呈現淡季走強，預期第3季會維持成長，只是成長幅度不像第2季那麼多。（圖取自官網）

〔記者洪友芳／新竹報導〕半導體通路商大聯大（3702）今日舉行線上法說會，展望下半年營運，副總經理林春杰指出，受到關稅不確定影響，今年季節性軌跡被打亂，第2季淡季因拉貨急單效應反走強，第3季雖仍是旺季，但成長幅不如上季高；此外，大聯大在中國及香港的交貨比重逐季下降至70%，預期還會下降，北美等地出貨比重則可望提高。

林春杰表示，關稅的不確定性，包括美國與中國關稅往後延90天、232調查內容尚待公布，對半導體產業影響程度是未知數，目前看仍將持續上季會有一些急單效應，客戶訂單不是很明朗，但可確定第3季還是旺季，不過因第2季提早拉貨呈現淡季走強，預期第3季會維持成長，只是成長幅度不像第2季那麼多。

請繼續往下閱讀...

地緣政治也使大聯大在區域市場出現明顯變化，林春杰指出，由於生產基地轉移，該公司第2季交貨中國及香港的比重逐季下降至70%，由以往高峰期超過8成、去年同期的73-75%下降，台灣、東南亞與北美市場交貨比重則持續成長到合計達20%，預計未來可能進一步上升。

林春杰說，半導體課稅議題主要影響是客戶與原廠，通路商提供服務，並將依客戶與原廠達成共識後進行服務，各地理區域成長差異及客戶提前備貨現象，都跟地緣政治及關稅相關。通路商主要是依據上游原廠的價格制定策略，關稅增加部分將由原廠與客戶議價，身為通路商的大聯大，將協助客戶應對關稅政策，提供市場所需垂直服務方案。

林春杰並引用國際市場研究報告指出，2025年全球半導體需求年成長率由13.8%上修至15.1%，2026年由年增11.2%上修至15.1%；2024-2029年複合成長率由7.1%上修至9.7%。市場一致看好AI相關應用，包括雲端伺服器、資料中心、邊緣AI的電腦、手機、自駕車及機器人等，預計相關半導體供應鏈需求將持續到2026年。看好AI應用商機，大聯大積極布局AI應用相關領域關鍵零件，尤其在邊緣AI領域，正積極導入新產品線的代理。

就各應用產品市場需求，林春杰表示，2025年智慧型手機出貨量成長不到3%，但AI手機因基期低，預計年成長率達114.8%，滲透率預計從去年的18%提高到37%，2026年進一步達47%。

筆記型電腦（NB）方面，他指出，2025年出貨量成長不到1%，但AI筆電年成長率達100%，滲透率預計從今年約44.9%提高到明年78%；AI伺服器年成長率約26.3%，預計2026年放緩至16%；GPU/加速卡預計2025年出貨量近1100萬顆，年成長率23.3%；ASIC滲透率持續提升，2025預計年增44.2%，2026年增達48.3%，並預期到2028年ASIC與傳統GPU將各佔一半。

對於大廠停產DDR4轉向生產價格較高的DDR5，林春杰認為，這是趨勢，DDR4因備貨需求，導致短期價格上漲、缺貨，他預計明年第1季會改善。此外，消費電子產品庫存調整已接近尾聲，工業電子與汽車電子相對較為落後，整體庫存狀況目前屬健康水位。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法