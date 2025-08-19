晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

大聯大出貨中國佔比逐季降至7成 北美及東南亞上升

2025/08/19 19:31

大聯大表示，第2季提早拉貨呈現淡季走強，預期第3季會維持成長，只是成長幅度不像第2季那麼多。（圖取自官網）大聯大表示，第2季提早拉貨呈現淡季走強，預期第3季會維持成長，只是成長幅度不像第2季那麼多。（圖取自官網）

〔記者洪友芳／新竹報導〕半導體通路商大聯大（3702）今日舉行線上法說會，展望下半年營運，副總經理林春杰指出，受到關稅不確定影響，今年季節性軌跡被打亂，第2季淡季因拉貨急單效應反走強，第3季雖仍是旺季，但成長幅不如上季高；此外，大聯大在中國及香港的交貨比重逐季下降至70%，預期還會下降，北美等地出貨比重則可望提高。

林春杰表示，關稅的不確定性，包括美國與中國關稅往後延90天、232調查內容尚待公布，對半導體產業影響程度是未知數，目前看仍將持續上季會有一些急單效應，客戶訂單不是很明朗，但可確定第3季還是旺季，不過因第2季提早拉貨呈現淡季走強，預期第3季會維持成長，只是成長幅度不像第2季那麼多。

地緣政治也使大聯大在區域市場出現明顯變化，林春杰指出，由於生產基地轉移，該公司第2季交貨中國及香港的比重逐季下降至70%，由以往高峰期超過8成、去年同期的73-75%下降，台灣、東南亞與北美市場交貨比重則持續成長到合計達20%，預計未來可能進一步上升。

林春杰說，半導體課稅議題主要影響是客戶與原廠，通路商提供服務，並將依客戶與原廠達成共識後進行服務，各地理區域成長差異及客戶提前備貨現象，都跟地緣政治及關稅相關。通路商主要是依據上游原廠的價格制定策略，關稅增加部分將由原廠與客戶議價，身為通路商的大聯大，將協助客戶應對關稅政策，提供市場所需垂直服務方案。

林春杰並引用國際市場研究報告指出，2025年全球半導體需求年成長率由13.8%上修至15.1%，2026年由年增11.2%上修至15.1%；2024-2029年複合成長率由7.1%上修至9.7%。市場一致看好AI相關應用，包括雲端伺服器、資料中心、邊緣AI的電腦、手機、自駕車及機器人等，預計相關半導體供應鏈需求將持續到2026年。看好AI應用商機，大聯大積極布局AI應用相關領域關鍵零件，尤其在邊緣AI領域，正積極導入新產品線的代理。

就各應用產品市場需求，林春杰表示，2025年智慧型手機出貨量成長不到3%，但AI手機因基期低，預計年成長率達114.8%，滲透率預計從去年的18%提高到37%，2026年進一步達47%。

筆記型電腦（NB）方面，他指出，2025年出貨量成長不到1%，但AI筆電年成長率達100%，滲透率預計從今年約44.9%提高到明年78%；AI伺服器年成長率約26.3%，預計2026年放緩至16%；GPU/加速卡預計2025年出貨量近1100萬顆，年成長率23.3%；ASIC滲透率持續提升，2025預計年增44.2%，2026年增達48.3%，並預期到2028年ASIC與傳統GPU將各佔一半。

對於大廠停產DDR4轉向生產價格較高的DDR5，林春杰認為，這是趨勢，DDR4因備貨需求，導致短期價格上漲、缺貨，他預計明年第1季會改善。此外，消費電子產品庫存調整已接近尾聲，工業電子與汽車電子相對較為落後，整體庫存狀況目前屬健康水位。

link

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財