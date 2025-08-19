晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

臻鼎：斥資335億擴充中國淮安廠高階PCB產能

2025/08/19 18:13

臻鼎為迎接AI商機，擴大資本支出。（記者卓怡君攝）臻鼎為迎接AI商機，擴大資本支出。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕全球PCB龍頭臻鼎-KY（4958）今日代子公司鵬鼎控股（深圳）股份有限公司公告，董事會已審議通過中國淮安園區投資計畫，擬於2025年下半年至2028年投入人民幣80億元（約新台幣335億元）擴充高階PCB產能，為快速成長的AI應用市場提供涵蓋伺服器、光通訊、人形機器人、智能汽車、及邊緣AI裝置等多領域的全方位PCB 解決方案。

臻鼎上週於法說會表示，因應客戶對高階AI 產品的需求持續攀升，2025年與2026年資本支出將提高至每年新台幣300億元以上。本次淮安園區投資計畫為集團整體資本支出策略的重要一環，預計投入人民幣80億元興建兩座新廠房並添購先進設備，主要用於擴充MSAP、HDI、HLC等高階產能，以滿足客戶對高層數、高精密佈線PCB的中長期需求。

臻鼎指出，AI伺服器（包含GPU與ASIC平台）及光通訊領域訂單動能顯著增強，未來貢獻將持續增加。因此，除淮安園區投資計畫外，公司同步推進泰國巴真府園區與高雄園區建設，積極布局AI算力成長所需的關鍵產能。

臻鼎強調，淮安園區的產能擴充將進一步發揮One ZDT整合優勢，串聯高階製程、跨產品線及跨區域的資源配置能力，不僅將有效提升公司高階PCB的產能佈局與技術深度，也將深化與全球領先AI 應用大廠的合作關係，持續鞏固臻鼎在全球 PCB市場的領導地位。

link

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財