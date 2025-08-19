臻鼎：斥資335億擴充中國淮安廠高階PCB產能

臻鼎為迎接AI商機，擴大資本支出。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕全球PCB龍頭臻鼎-KY（4958）今日代子公司鵬鼎控股（深圳）股份有限公司公告，董事會已審議通過中國淮安園區投資計畫，擬於2025年下半年至2028年投入人民幣80億元（約新台幣335億元）擴充高階PCB產能，為快速成長的AI應用市場提供涵蓋伺服器、光通訊、人形機器人、智能汽車、及邊緣AI裝置等多領域的全方位PCB 解決方案。

臻鼎上週於法說會表示，因應客戶對高階AI 產品的需求持續攀升，2025年與2026年資本支出將提高至每年新台幣300億元以上。本次淮安園區投資計畫為集團整體資本支出策略的重要一環，預計投入人民幣80億元興建兩座新廠房並添購先進設備，主要用於擴充MSAP、HDI、HLC等高階產能，以滿足客戶對高層數、高精密佈線PCB的中長期需求。

臻鼎指出，AI伺服器（包含GPU與ASIC平台）及光通訊領域訂單動能顯著增強，未來貢獻將持續增加。因此，除淮安園區投資計畫外，公司同步推進泰國巴真府園區與高雄園區建設，積極布局AI算力成長所需的關鍵產能。

臻鼎強調，淮安園區的產能擴充將進一步發揮One ZDT整合優勢，串聯高階製程、跨產品線及跨區域的資源配置能力，不僅將有效提升公司高階PCB的產能佈局與技術深度，也將深化與全球領先AI 應用大廠的合作關係，持續鞏固臻鼎在全球 PCB市場的領導地位。

