性能比H20更猛！傳輝達為中國「研發新AI晶片」 拚9月交樣品

2025/08/19 18:09

傳輝達正在為中國開發新AI晶片。（資料照，路透）傳輝達正在為中國開發新AI晶片。（資料照，路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕《路透》獨家報導，消息人士透露，輝達（NVIDIA）正在為中國開發基於其最新Blackwell架構的新AI晶片，性能將超過目前被允許在中國銷售的H20。

報導指出，上週美國總統川普表示，未來可能允許更先進的輝達晶片在中國銷售，條件是相關營收的15％須上繳國庫，不過，這引發美國國內擔心會阻礙美國保持在人工智慧領域的領先地位，美國監管部門是否批准仍不確定。

據消息人士稱，這款暫定名為「B30A」的新晶片將採用單晶片設計，因此原始運算能力，可能只有旗艦雙晶片加速卡B300的一半。

這款晶片將配備高頻寬記憶體（HBM）和輝達的NVLink技術，用於處理器之間的高速資料傳輸，這些特性與H20晶片相同。晶片規格尚未最終確定，但消息人士表示，輝達希望最早在下個月向中國客戶提供樣品進行測試。

輝達在聲明中表示，「我們會評估各種產品的發展路線圖，以便在政府允許的範圍內保持競爭力，我們提供的所有產品均經相關部門完全批准，並僅用於合法商業用途。」美國商務部未對路透的置評請求作出回應。

