晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

好意外！台灣自行車賣到北極了 出口增幅最大竟是冰島達16076％

2025/08/19 21:13

今年上半年，台灣自行車出口呈現衰退。示意圖。（法新社）今年上半年，台灣自行車出口呈現衰退。示意圖。（法新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕台灣自行車出口表現不如預期，根據台灣自行車輸出業同業公會草本統計，以及車輛公會19日所發布的最新統計，今年上半年自行車整車出口額及出口量，都較去年同期衰退2位數。儘管如此，出口市場仍有所突破，成長幅度最大的是冰島令人意外，上半年狂增16076%。

根據車輛公會19日發布今年上半年自行車整車出口額及出口數量，並公布前20大買家。統計顯示，今年前6月台灣自行車整車出口額折合台幣為224億元，年減20.79%，出口量為53.2萬輛，年減20.56%。

以出口額觀察，今年上半年台灣自行車最大買家是美國，出口額為72.5億，年減12.66%；荷蘭居次，出口額為54億，年減8.32%，德國排第三，出口額為11.8億，年減24.17%。在前20大買家之中，衰退幅度最大的是中國，年減64%；墨西哥成長幅度最大，達132%。

若以出口量前3大來看，今年上半年美國買了20萬輛，位居第一，較去年同期微幅衰退0.69%；荷蘭為9.7萬輛，排第二，年減10.28%；德國以3.1萬輛排第三，年減37.13%。出口量前20大之中，以中國衰退幅度最大，達到69.28%；成長幅度最大的是紐西蘭，年增81.95%。

如果參考台灣自行車輸出業同業公會的草本統計，今年上半年出口額及出口數據與車輛公會的數據並不相同，即使台灣自行車輸出業同業公會的出口額以美元統計，折合台幣之後，數據仍有所差距。但是可看到前20大買家以外的訊息，從中得知台灣自行車在出口方面的突破。

根據台灣自行車輸出業同業公會的草本統計，台灣自行車已經進軍北極，今年前6月出口到冰島的數量為647輛，這與主要市場相比雖微不足道，卻是一大進展，較去年同期的4輛成長16076%，金額也成長1551%。

另外，以色列市場也成長不小，以台灣自行車輸出業同業公會的草本統計觀察，上半年出口量成長1685%，金額年增581%。輸往拉脫維亞的自行車數量也比去年同期增加398%，出口額大增799%，這3個市場的增幅都相當顯著。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財