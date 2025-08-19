好意外！台灣自行車賣到北極了 出口增幅最大竟是冰島達16076％

今年上半年，台灣自行車出口呈現衰退。示意圖。（法新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕台灣自行車出口表現不如預期，根據台灣自行車輸出業同業公會草本統計，以及車輛公會19日所發布的最新統計，今年上半年自行車整車出口額及出口量，都較去年同期衰退2位數。儘管如此，出口市場仍有所突破，成長幅度最大的是冰島令人意外，上半年狂增16076%。

根據車輛公會19日發布今年上半年自行車整車出口額及出口數量，並公布前20大買家。統計顯示，今年前6月台灣自行車整車出口額折合台幣為224億元，年減20.79%，出口量為53.2萬輛，年減20.56%。

請繼續往下閱讀...

以出口額觀察，今年上半年台灣自行車最大買家是美國，出口額為72.5億，年減12.66%；荷蘭居次，出口額為54億，年減8.32%，德國排第三，出口額為11.8億，年減24.17%。在前20大買家之中，衰退幅度最大的是中國，年減64%；墨西哥成長幅度最大，達132%。

若以出口量前3大來看，今年上半年美國買了20萬輛，位居第一，較去年同期微幅衰退0.69%；荷蘭為9.7萬輛，排第二，年減10.28%；德國以3.1萬輛排第三，年減37.13%。出口量前20大之中，以中國衰退幅度最大，達到69.28%；成長幅度最大的是紐西蘭，年增81.95%。

如果參考台灣自行車輸出業同業公會的草本統計，今年上半年出口額及出口數據與車輛公會的數據並不相同，即使台灣自行車輸出業同業公會的出口額以美元統計，折合台幣之後，數據仍有所差距。但是可看到前20大買家以外的訊息，從中得知台灣自行車在出口方面的突破。

根據台灣自行車輸出業同業公會的草本統計，台灣自行車已經進軍北極，今年前6月出口到冰島的數量為647輛，這與主要市場相比雖微不足道，卻是一大進展，較去年同期的4輛成長16076%，金額也成長1551%。

另外，以色列市場也成長不小，以台灣自行車輸出業同業公會的草本統計觀察，上半年出口量成長1685%，金額年增581%。輸往拉脫維亞的自行車數量也比去年同期增加398%，出口額大增799%，這3個市場的增幅都相當顯著。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法