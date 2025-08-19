晴時多雲

亞洲藏壽司董事長西川健太郎辭職 日本藏壽司董事藪內薰明年接任

2025/08/19 15:16

亞洲藏壽司（2754）今天公告董事長兼總經理西川健太郎因個人職涯規劃辭職。（資料照）亞洲藏壽司（2754）今天公告董事長兼總經理西川健太郎因個人職涯規劃辭職。（資料照）

〔記者楊雅民／台北報導〕亞洲藏壽司（2754）今天公告董事長兼總經理西川健太郎因個人職涯規劃辭職，任期至今年12月31日，遺缺由母公司日本藏壽司董事兼營業本部長藪內薰接任，預計2026年1月1日上任。

西川健太郎對外說明辭職原因，「因個人職涯規劃辭任，開啟人生下一段新旅程」，也為亞洲藏壽司寫下另一個新起點。

即將於明年接任亞洲藏壽司董事長兼總經理的藪內薰，2004年加入日本藏壽司後累積了店鋪營運經驗，目前擔任日本藏壽司董事兼營業本部長，社內資歷已21年，擁有豐富的國內外營業策略及門市營運經驗，成為帶領台灣藏壽司發展與擴張的適任人選，旋以熟悉並掌握台灣市場，率領團隊開創新局。

藏壽司2014年登台開出松江南京一號店、2020年掛牌上櫃，2023年達成50間店階段目標，成功拓展台灣事業版圖。

亞洲藏壽司強調，將延續現行成長策略，短期內不會有變動，持續擴大台灣市佔率、提升品牌價值、加強人才培育。至於海外市場，與母公司持續推進評估中。

