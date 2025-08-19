黃金飆漲推手曝光 ! 高盛點名「這類買家」左右70％價格波動

高盛預計，到2025年底，現貨黃金價格將達到每盎司3700美元。（美聯社資料照）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕近幾個月來，買家紛紛湧入黃金市場，推動金價屢創新高。美媒《商業內幕》報導，高盛分析師在上週日出具1份報告中指出，黃金可能是一種商品，價格走勢更像是曼哈頓黃金地段的房地產，而不是石油。

高盛分析發現，堅定買家的資金流向可以解釋黃金價格約70%的月度波動。當中有一條經驗法則，堅定買家每淨買入100公噸黃金，就會推動金價上漲約1.7%。

報告指出，高盛將黃金買家分為兩大類，這兩類買家共同塑造了黃金的價格走勢，包括 「信念型買家」以及「機會型買家」。其中，信念型買家包括中央銀行、ETF和投機者，不論黃金的價格高低都會購買。而機會型買家是指新興市場 （如印度和中國） 的家庭，只有在黃金「價格合適」時才會介入市場。

第二類買家在市場拋售時，能為黃金價格提供「地板」，防止價格崩盤。但真正引領趨勢的卻是第一類買家。高盛提出的曼哈頓房地產的比喻，正是為了闡釋這一點。

分析師指出，「公寓的總數基本上是固定的，每年少量的新建公寓並非驅動價格的因素。真正重要的是邊際買家的身份。黃金與石油或天然氣等商品不同，它不是被「消耗」的，而是被「累積」起來的。

目前已開採出的黃金約為22萬公噸，幾乎全部至今仍然存在，主要儲存在金庫、各國央行儲備或珠寶盒中。每年黃金新產量僅占現有庫存的1%多一點，且受到營運和技術限制，無法大幅增加。因此，黃金的市場運作方式截然不同。

高盛表示：「你無法大量生產黃金，但可以從別人手中競價購得。黃金不會被使用，它只會轉換所有權並被重新定價」。這意味著「黃金價格反映了誰更願意持有它，以及誰更願意放手」。

高盛預計，到2025年底，現貨黃金價格將達到每盎司3700美元，並在 2026年中期達到每盎司4000美元。

