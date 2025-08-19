鴻海新人機界面蓄勢待發 最快明年量產AR眼鏡

鴻海目標在下一代人機互動平台中成為領先者，旗下AR眼鏡可能在明年導入量產。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕鴻海（2317）B事業群暨數位健康總經理姜志雄今天表示，旗下AR（擴增實境）眼鏡產品瞄準消費市場導向，最快可能於明年量產，但時程尚未定案，公司將以「候機勃發、逐步切入」方式進軍新一代人機介面應用，目標在下一代人機互動平台中成為領先者，看好AR眼鏡結合近眼顯示與眼球追蹤技術，將是AI時代最有潛力的解決方案之一。

此次鴻海與諾貝爾視光科技展開合作，聚焦於眼視光學（Ophthalmology）與驗光醫學（Optometry）領域，進行視覺舒適度、長時間使用影響等臨床研究，並展開實際應用驗證。姜志雄指出，該合作不僅奠定AR眼鏡在醫療場域的基礎，也為消費市場鋪路。

姜志雄透露，初期推出的AR眼鏡產品將不涉及醫療用途，而是面向下一代消費級人機互動需求，產品仍在定價中。他補充，近眼顯示與眼球追蹤是目前AI互動介面中最具潛力的組合，未來還將整合晶圓級顯示技術與Micro LED，鴻海將透過建構完整生態系，從技術端一路打通至應用端。

姜志雄認為，近眼顯示結合眼球追蹤，是目前AI時代最具潛力的人機互動解決方案。其中，晶圓級顯示（wafer-level display）與 Micro LED 是其中一項致勝關鍵，屬於高度嚴謹的半導體技術，全球具備量產效益的廠商不多，鴻海將在Micro LED供應鏈與生態系扮演重要角色，策略上將不只聚焦代工，而是打造從元件、模組到系統與應用的「生態體系」。

除眼科應用外，鴻海也同步在胸腔、心電圖與乳癌等多模態醫療模型領域進行研發，並已於中榮導入護理機器人，展開「護理人機合作」新兵訓練，內部觀察可望節省護理人員約3到4成的例行性作業時間，未來與AR眼鏡在臨床資訊呈現、遠距指導與流程導覽上有相當程度的結合空間，強化整體智慧醫療解決方案的黏著度。

