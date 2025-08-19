晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

鴻海新人機界面蓄勢待發 最快明年量產AR眼鏡

2025/08/19 13:58

鴻海目標在下一代人機互動平台中成為領先者，旗下AR眼鏡可能在明年導入量產。（資料照）鴻海目標在下一代人機互動平台中成為領先者，旗下AR眼鏡可能在明年導入量產。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕鴻海（2317）B事業群暨數位健康總經理姜志雄今天表示，旗下AR（擴增實境）眼鏡產品瞄準消費市場導向，最快可能於明年量產，但時程尚未定案，公司將以「候機勃發、逐步切入」方式進軍新一代人機介面應用，目標在下一代人機互動平台中成為領先者，看好AR眼鏡結合近眼顯示與眼球追蹤技術，將是AI時代最有潛力的解決方案之一。

此次鴻海與諾貝爾視光科技展開合作，聚焦於眼視光學（Ophthalmology）與驗光醫學（Optometry）領域，進行視覺舒適度、長時間使用影響等臨床研究，並展開實際應用驗證。姜志雄指出，該合作不僅奠定AR眼鏡在醫療場域的基礎，也為消費市場鋪路。

姜志雄透露，初期推出的AR眼鏡產品將不涉及醫療用途，而是面向下一代消費級人機互動需求，產品仍在定價中。他補充，近眼顯示與眼球追蹤是目前AI互動介面中最具潛力的組合，未來還將整合晶圓級顯示技術與Micro LED，鴻海將透過建構完整生態系，從技術端一路打通至應用端。

姜志雄認為，近眼顯示結合眼球追蹤，是目前AI時代最具潛力的人機互動解決方案。其中，晶圓級顯示（wafer-level display）與 Micro LED 是其中一項致勝關鍵，屬於高度嚴謹的半導體技術，全球具備量產效益的廠商不多，鴻海將在Micro LED供應鏈與生態系扮演重要角色，策略上將不只聚焦代工，而是打造從元件、模組到系統與應用的「生態體系」。

除眼科應用外，鴻海也同步在胸腔、心電圖與乳癌等多模態醫療模型領域進行研發，並已於中榮導入護理機器人，展開「護理人機合作」新兵訓練，內部觀察可望節省護理人員約3到4成的例行性作業時間，未來與AR眼鏡在臨床資訊呈現、遠距指導與流程導覽上有相當程度的結合空間，強化整體智慧醫療解決方案的黏著度。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財