焦點股》神達：買盤爆量追捧 創歷史新天價

2025/08/19 12:11

神達受惠於超大規模雲端資料中心持續成長，旗下AI伺服器需求仍然強勁。（資料照）神達受惠於超大規模雲端資料中心持續成長，旗下AI伺服器需求仍然強勁。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕神達（3706）受惠於超大規模雲端資料中心持續成長，旗下AI伺服器需求仍然強勁，今日在多方捧場猛攻之下，盤中股價觸及歷史高點95.3元，截至上午11時58分暫報93.3元，漲幅2.98%，成交量12萬3816張。

法人指出，神達未來營收主要動能將聚焦AI，公司並預期憑藉在二線雲端服務供應商的客製化優勢，自有品牌伺服器有望在全球市場取得一席之地。預測2026年營收可望達到1331.1億元，成長主因來自AI技術普及、硬體需求提升，公司亦計畫藉由強化產品附加價值與深化客戶關係，持續優化毛利結構以保持競爭力。

同時，神達新竹、美國與越南新廠將陸續投產，帶動營運效率與產能規模提升。雖短期滿載產能可能造成壓力，但長期而言，新廠投資將成為營收擴張的重要支撐。法人提到，神達需持續推進前瞻性產品布局，以應對市場與需求變動，而財務結構的改善，也為未來成長潛力奠定基礎。

神達第2季營收266.24億元，季增12.5%、年增103.11%；毛利率10.72%，季減1.03個百分點、年減2.23個百分點；營益率4.7%，季減0.54個百分點、年增1.35個百分點；稅後淨利14.87億元，季增10.8%、年增34.28%；每股盈餘（EPS）1.23元，季增10.8%、年增33.6%。

