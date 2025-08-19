晴時多雲

鴻海智慧醫療設備落地應用 攜手諾貝爾推CoDoctor Eye

2025/08/19 11:56

鴻海B事業群總經理姜志雄說，集團的智慧醫療產品從研發走向落地。（記者方韋傑攝）鴻海B事業群總經理姜志雄說，集團的智慧醫療產品從研發走向落地。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕鴻海（2317）在智慧醫療布局在下一城，B事業群總經理姜志雄今天指出，公司攜手諾貝爾眼鏡推出「CoDoctor Eye」眼底攝影裝置，將傳統40公斤的儀器縮小為僅700公克，成功讓過往需仰賴醫院場域的檢測設備轉化為可隨身攜帶的數位健康工具，象徵鴻海智慧醫療產品從研發走向落地。

姜志雄表示，這項產品不僅體現「主權式AI」的概念，從端到雲、雲到端的醫學模型都能運行，更凸顯台灣「AI × 數位健康」的典範價值。他強調，鴻海代表的是ICT與數據科學，而諾貝爾眼鏡則代表醫學專業，雙方攜手合作正是台灣最強兩大能量的結合，「Data Science」與「Medical Science」匯聚，開啟數位健康落地的新局。

姜志雄進一步指出，智慧醫療在鴻海長期戰略中的角色相當關鍵。劉揚偉董事長提出的「3+3+3」布局中，數位健康即是第一個「3」的重要支柱，與機器人並列為未來發展重心。特別是在醫療應用領域，護理機器人已是公司聚焦的產品之一，數位健康與機器人的結合，將成為鴻海推動醫療產業革新的雙引擎。

談到AI的未來發展，姜志雄認為，醫學模型與大型語言模型（LLM）有明顯差異。LLM屬於開放式模型，適用於通用領域，但要解決醫療這類專業需求，必須依賴院內數據來訓練，才能具備臨床價值。姜說，AI的核心關鍵在於「算力、算法與數據」，其中數據是最重要的，而台灣醫院擁有豐富且高品質的醫療資料庫，結合ICT產業的數據科學能力，能發展出具備台灣智慧的醫學AI模型。

「這不僅是技術突破，更是鴻海AI醫療藍圖的重要一環。」姜志雄強調，透過CoDoctor AI輔助系統，能協助醫師進行診斷，展現AI在醫療產業的實際價值。他並表示，鴻海將持續推動數位健康與AI醫學模型的應用，讓台灣在全球智慧醫療產業中佔據更重要的位置。

