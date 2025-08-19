公益出租人轉自住 9/22前申請才能減徵地價稅

地價稅於每年11月開徵，民眾應於當年度9月22日前（地價稅開徵40日前）向稅務局或所屬分局提出申請。（資料照）

〔記者謝武雄／桃園報導〕為鼓勵房東成為公益出租人，政府推出公益出租人土地地價稅適用2‰自用住宅優惠稅率；這是政府主動彙整辦理，不須當事人申請，但出租房屋如約滿不續約，該房屋的土地將恢復按一般稅率（1%）課徵地價稅，若該屋符合自用住宅規定，桃園市地方稅務局呼籲屋主務必於9月22日前申請，今年才能按照自用住宅課徵地價稅。

地稅局表示，地價稅於每年11月開徵，民眾應於當年度9月22日前（地價稅開徵40日前）向稅務局或所屬分局提出申請，經審查核准後，即可繼續適用自用住宅優惠稅率；逾期申請者，自申請之次年開始適用；若解除公益出租人身分，但仍符合自用住宅規定者，務必於9月22日前申請，否則會多繳5倍地價稅。

地稅局指出，地價稅適用自用住宅稅率，必須符合土地所有權人或其配偶、直系親屬於土地上之建物辦竣戶籍登記、無出租及無供營業、土地上的房屋為土地所有權人或其配偶、直系親屬所有、都市土地以300平方公尺為限，非都市土地以700平方公尺為限。

另，稅法規定土地所有權人、配偶及未成年之受扶養親屬的自用住宅用地只能以1處為限，但如果擁有2處以上的住宅時，1處有本人、配偶或未成年之子女設籍，另第2、3處如有已成年子女、祖父母、父母、岳父母等人辦竣戶籍登記，還是可申請享受2處以上的自用住宅用地稅率。

