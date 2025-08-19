晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 房產資訊

公益出租人轉自住 9/22前申請才能減徵地價稅

2025/08/19 12:28

地價稅於每年11月開徵，民眾應於當年度9月22日前（地價稅開徵40日前）向稅務局或所屬分局提出申請。（資料照）地價稅於每年11月開徵，民眾應於當年度9月22日前（地價稅開徵40日前）向稅務局或所屬分局提出申請。（資料照）

〔記者謝武雄／桃園報導〕為鼓勵房東成為公益出租人，政府推出公益出租人土地地價稅適用2‰自用住宅優惠稅率；這是政府主動彙整辦理，不須當事人申請，但出租房屋如約滿不續約，該房屋的土地將恢復按一般稅率（1%）課徵地價稅，若該屋符合自用住宅規定，桃園市地方稅務局呼籲屋主務必於9月22日前申請，今年才能按照自用住宅課徵地價稅。

地稅局表示，地價稅於每年11月開徵，民眾應於當年度9月22日前（地價稅開徵40日前）向稅務局或所屬分局提出申請，經審查核准後，即可繼續適用自用住宅優惠稅率；逾期申請者，自申請之次年開始適用；若解除公益出租人身分，但仍符合自用住宅規定者，務必於9月22日前申請，否則會多繳5倍地價稅。

地稅局指出，地價稅適用自用住宅稅率，必須符合土地所有權人或其配偶、直系親屬於土地上之建物辦竣戶籍登記、無出租及無供營業、土地上的房屋為土地所有權人或其配偶、直系親屬所有、都市土地以300平方公尺為限，非都市土地以700平方公尺為限。

另，稅法規定土地所有權人、配偶及未成年之受扶養親屬的自用住宅用地只能以1處為限，但如果擁有2處以上的住宅時，1處有本人、配偶或未成年之子女設籍，另第2、3處如有已成年子女、祖父母、父母、岳父母等人辦竣戶籍登記，還是可申請享受2處以上的自用住宅用地稅率。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財