川普關稅反讓習近平撿到寶？彭博：中國將成「全球南方」貿易新主導者

川普關稅反讓習近平撿到寶，彭博報導，中國有望成全球南方貿易秩序主導者。（美聯社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕川普關稅反讓習近平撿到寶？根據標準普爾全球的研究，美國總統川普的關稅戰，正在加速北京向被稱為「全球南方」發展中國家的貿易和投資，且可能創造1種由中企主導的新貿易秩序。

「全球南方」通常代表非洲、亞洲、拉丁美洲和加勒比海地區等所有發展中國家。

彭博報導，標準普爾全球在週二的1份報告中表示，過去10年，中國對東南亞、拉丁美洲和中東國家的商品出口翻了1倍，然對美國的商品出口增長了28%，對西歐的出口增長了58%。

在正值中國企業尋求海外新市場之際，標準普爾全球經濟學家表示，美國關稅帶來的高不確定性，和中國經濟放緩，將繼續激勵中企前往全球南方。

而此結果可能是全球商業的新秩序，全球南方貿易將成為新的重心，中國跨國公司成為新的關鍵參與者。

報導指出，上週的經濟數據凸顯了美國關稅對中國經濟的痛苦，工廠活動以 11月以來的最低速度增長，房地產和基礎設施投資下降。根據 8 月7日報告的數據，7月份對美國的出口連續第4個月下滑，但對非洲國家到東南亞的出貨量足以彌補這一下降。

近幾個月來，中國官員越來越多地尋求加強與發展中國家的關係，減少貿易壁壘並簽署新的貿易協議。6月，中國國家主席習近平表示，他將取消對幾乎所有非洲國家的所有進口關稅，他出席了峰會，並與拉丁美洲和東南亞領導人舉行了會議。

根據標準普爾全球的數據，中國與全球南方20個最大夥伴的貿易，目前平均佔這些國家國內生產總值的20%。此外，中國超過一半的貿易順差來自全球南方，而美國和西歐的貿易順差分別為36%和23%。

