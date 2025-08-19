畢業即就業、最高40萬！台電獎學金9/1開放報名

台電大學及研究所獎學金甄選將招考12類科、共70個名額，9月1日開放網路報名。（台電提供）

〔記者廖家寧／台北報導〕台電大學及研究所獎學金甄選今年招考12類科、共70個名額。台電表示，錄取者最高可拿40萬元獎學金，畢業更可直接進台電工作。台電表示，甄選簡章已公布於甄選網站，將在9月1日開放網路報名、10月18日舉行甄選初試，歡迎各領域電力專才報考。

台電說明，台電近年積極網羅電力領域新血，本次招考名額以「電網規劃分析與控制運轉」37名為大宗，另有「電驛」7名、「保健物理/放射化學」6名、「地熱資源探勘及規劃」5名、「網路資通訊安全」及「人工智慧技術應用」4名、「電力物聯網及配電大數據分析」2名，及「通訊工程」、「電力交易與產業經濟」、「數據決策管理」、「電力電子」、「高壓工程」各1名，總計70個名額，依類科開放大三至碩二學生報名。

台電進一步說明，今年度為擴大選才，除歷年固定招考的「保健物理/放射化學」、「電網規劃分析與控制運轉」及「電驛」類科開放大三、大四學生報考外；今年新招考的「地熱資源探勘及規劃」、「電力物聯網及配電大數據分析」及「通訊工程」類科亦開放大學部學生報名。

台電指出，每學期皆會評核學生學業成績，符合資格者，大學部學生每學期可領6萬元獎學金，在學期間最高可領24萬元；研究所碩士生每學期可領10萬元，最高可領40萬元，畢業後更可直接進台電工作，盼勉勵莘莘學子專心致志。

台電表示，詳細應考資格、考試科目及注意事項皆可於甄選網站查詢（https://service.taipower.com.tw/scholarship/），如有疑義可洽詢試務處（02-2366-7333/d0960101@taipower.com.tw）。

