焦點股》國精化：切入高速運算5G材料 漲停站上百元大關

2025/08/19 11:14

切入高速運算5G材料，國精化股價漲停站上百元大關。（截取自官網）切入高速運算5G材料，國精化股價漲停站上百元大關。（截取自官網）

〔記者張慧雯／台北報導〕化學股國精化（4722）切入高速運算5G材料（HC材），首套量產裝置已於6月正式投產，再加上第2套與第3套設備年底前建置完成，明年高速運算5G材料年產能將達1400噸，受此消息激勵，7月底國精化股價還在71元，連日來股價大漲，今日更直衝漲停107元、順利站上百元大關，截至10:56分為止，成交量超過7000張，漲停委買張數超過8000張。

國精化過去以UV光固化產品為主，今年營運以切入高速運算5G材料，國精化股東會時即指出，隨著高速運算市場需求快速增加，CCL（銅箔基板）廠商對於新材料的需求也持續上修，已取得多間大廠認證，第1套量產設備6月正式量產，再加上第2及第3套設備正今年底建置完成，明年高速運算5G材料年產能將達1400噸；此外，PSMA樹脂（苯乙烯-馬來酸酐樹脂）產線，也是預計年底完工，設計年產能為3000噸，明年也是主力產品之一。

觀察三大法人動態，外資8月以來買超3375張，昨日主力也買超1237張，買超券商以凱基台北、凱基信義、港商野村為主，由於8月以來漲幅不小，法人建議投資人介入仍宜謹慎。

