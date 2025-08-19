ChatGPT怎麼了？單月用量突驚傳「崩跌」

ChatGPT掀起全球AI熱潮，但卻驚傳使用量大跌。（美聯資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕ChatGPT掀起全球AI熱潮，但卻驚傳使用量大跌。數據顯示，ChatGPT在5月下旬衝上流量高峰後，6月初使用量急遽下滑，直到8月都未見回升，但對此專家直指與「學校作息」有關。

根據AI平台OpenRouter公布統計，ChatGPT光是5月27日（美國大專院校期末考週）就單日生成974億個token，達到高峰，整個5月，每日平均生成796億個Token，但6月日均卻跌至367億，僅為5月的一半。

請繼續往下閱讀...

專家分析，這並非OpenAI經營不善或系統出狀況，而是與校園作息有關。5月底正值美國各大專院校期末考，學生為了應付作業與報告大量依賴AI，導致用量飆升，因此6月進入暑假後，需求自然驟減。

羅格斯大學（Rutgers）學者今年針對1萬筆ChatGPT提示語進行研究，也發現春假與暑假是使用量最低谷的「死寂期」，得出的結論是「多數使用與學術有關」。

事實上，這並非首次出現同樣現象。早在2023年，《商業內幕》便提出暑假導致流量下滑的說法，《彭博社》也根據地3方公司的數據報告，觀察到9月新學期開學後，ChatGPT流量將再度回升。

從財務角度來看，這波流量下滑短期內或許反而讓OpenAI鬆了一口氣。分析指出，OpenAI於2024年為了維持運算花掉90億美元（約新台幣2706億元），卻僅創造40億美元（約新台幣1202億元）營收，等於每賺1美元就要花掉2.25美元，公司甚至預估到2029年才可能達到正現金流。

報導直指，值得注意的是，外界雖批評AI正在侵蝕學生的閱讀與寫作能力，導致所謂「識字危機」，但支撐起AI龐大流量的卻正是學術圈，AI滲透校園並非單純的市場自然發展。

7月曾有報導揭露，微軟、OpenAI與Anthropic共同砸下約2300萬美元（約新台幣6.9億元），與美國教師聯盟合作推動AI課堂應用。但同一時間，川普政府卻扣留超過60億美元（約新台幣1804億元）原本要分配給困境學校的聯邦教育補助。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法