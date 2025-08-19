晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

焦點股》采鈺：下半年營運有轉機 盤中漲停

2025/08/19 10:49

采鈺下半年營運有轉機，盤中股價漲停。（資料照）采鈺下半年營運有轉機，盤中股價漲停。（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕影像感測器（CIS）封測廠采鈺（6789） 預期整體下半年營運展望審慎樂觀，CIS需求強勁，並因應未來成長，啟動龍潭廠二期產能建置；受惠下半年營運較有轉機，采鈺今股價逆勢上漲，以253元開出，盤中一度拉漲停達272元，截至10點11分，股價暫報268.5元，上漲達21元、漲幅逾8%，成交量超過6千張。

采鈺第2季營收為22.19億元，季增2%、年減9.5%，稅後純益2.73億元，季增1.5%、年減 35.62%，稅後每股盈餘（EPS）為0.86元，較第1季0.85元略增。展望下半年，受惠AI需求推升與手機相機往CIS 5000萬畫素相關產品推進，車用CIS需求也升級，帶動公司下半年產能利用率與出貨維持高檔，營運展望審慎樂觀。因應客戶未來需求，采鈺也啟動龍潭廠第二期擴建，今年資本支出預估達7千至9千萬美元，較去年3700萬美元大幅增加。

link

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財