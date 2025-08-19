焦點股》采鈺：下半年營運有轉機 盤中漲停

采鈺下半年營運有轉機，盤中股價漲停。（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕影像感測器（CIS）封測廠采鈺（6789） 預期整體下半年營運展望審慎樂觀，CIS需求強勁，並因應未來成長，啟動龍潭廠二期產能建置；受惠下半年營運較有轉機，采鈺今股價逆勢上漲，以253元開出，盤中一度拉漲停達272元，截至10點11分，股價暫報268.5元，上漲達21元、漲幅逾8%，成交量超過6千張。

采鈺第2季營收為22.19億元，季增2%、年減9.5%，稅後純益2.73億元，季增1.5%、年減 35.62%，稅後每股盈餘（EPS）為0.86元，較第1季0.85元略增。展望下半年，受惠AI需求推升與手機相機往CIS 5000萬畫素相關產品推進，車用CIS需求也升級，帶動公司下半年產能利用率與出貨維持高檔，營運展望審慎樂觀。因應客戶未來需求，采鈺也啟動龍潭廠第二期擴建，今年資本支出預估達7千至9千萬美元，較去年3700萬美元大幅增加。

