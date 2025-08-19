人民幣有望升破7 ! 外資齊調升預測

中國頂級經濟學家稱，人民幣兌美元匯率可能突破7。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕人民幣是否能進一步走強，近期在金融市場掀起討論。《彭博》報導，近期多家外資機構已開始上調人民幣預測，包括德意志銀行、瑞銀及道明銀行均預估， 美元兌人民幣匯率兌美元匯率可能進一步升過7元，所持的理由是「中美最終可能達成貿易協議」。

分析師指出，離岸人民幣上次突破7是在2024年9月，目前則在7.18附近震盪。一旦美中達成新的貿易協議，人民幣可能迎來更大漲幅。

《彭博》報導，中國銀行國際證券首席經濟學家管濤表示，若美國經濟疲弱、聯準會降息、或美元信心持續流失，預計人民幣匯率對美元將有機會突破7元關卡。

今年以來美元指數下跌約8%，主要因國際資金逐步撤離美國資產。人民幣僅上漲1.6%，在亞洲主要貨幣中表現偏弱，若以一籃子貿易加權匯率來看，人民幣甚至下跌逾5%，落後於亞洲鄰國。這種「弱於同儕」的走勢，也引發外界猜測，北京是否有意壓低匯率以維持出口優勢。

前美國財政部資深官員馬克·索貝爾表示，人民幣被低估的幅度估計在8.5%至20%以上現在是中國當局允許人民幣大幅升值的時候了。過去1個月，至少有3位研究人員在美國智庫發表了研究或評論，強調人民幣實際價值被壓低及其在支持中國出口競爭力方面的作用。

其上述的呼籲，正值中美兩國官員推動關稅談判之際；市場預期，人民幣匯率可能成為討論焦點。不過，中國央行上週表態，目前仍不打算大幅降息，打算維持「適度寬鬆」貨幣政策，讓人民幣保持在「合理均衡」的水準。

