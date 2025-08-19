OpenAI開放權重模型與DeepSeek有關？奧特曼親自解答

奧特曼表示，來自中國模型，尤其是像DeepSeek等開源系統的競爭，是OpenAI最近決定發佈自己的開放權重模型的1個因素。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕中國的人工智慧進步已影響OpenAI對發布其自身模型的看法，CNBC報導，OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）表示，來自中國模型，尤其是像DeepSeek、Kimi K2等開源系統的競爭，是 OpenAI最近決定發佈自己的開放權重模型的1個因素。

儘管該公司長期以來一直拒絕將其技術完全開源，但奧特曼指出，「很明顯，如果我們不這麼做，世界將主要建立在中國的開源模式之上，」奧特曼說。 這肯定是我們做決定的1個因素，雖然不是唯一的因素，但影響很大。

本月早些時候，OpenAI 發布了兩種開放權重語言模型，這是自2019年GPT-2以來的首次發布，標誌著該公司策略的重大轉變，該公司長期以來一直將其技術局限於應用程式介面 （API） 之後。

新的純文字模型稱為gpt-oss-120b和gpt-oss-20b，旨在作為開發人員、研究人員和公司可以下載、在本地運行和自訂的低成本選項。

如果1個AI模型的參數（即在訓練過程中學習到的、決定模型如何產生反應的值）是公開的，則該模型被視為開放權重。雖然這提供了透明度和控制力，但它與開源不同。 OpenAI 至今仍未發布其訓練資料或完整的原始程式碼。

隨著此次發布的發布，OpenAI 加入了這股浪潮，目前，它是唯一1家積極傾向於更開放方法的美國主要基礎模型公司。

