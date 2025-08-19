晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

OpenAI開放權重模型與DeepSeek有關？奧特曼親自解答

2025/08/19 08:54

奧特曼表示，來自中國模型，尤其是像DeepSeek等開源系統的競爭，是OpenAI最近決定發佈自己的開放權重模型的1個因素。（路透）奧特曼表示，來自中國模型，尤其是像DeepSeek等開源系統的競爭，是OpenAI最近決定發佈自己的開放權重模型的1個因素。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國的人工智慧進步已影響OpenAI對發布其自身模型的看法，CNBC報導，OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）表示，來自中國模型，尤其是像DeepSeek、Kimi K2等開源系統的競爭，是 OpenAI最近決定發佈自己的開放權重模型的1個因素。

儘管該公司長期以來一直拒絕將其技術完全開源，但奧特曼指出，「很明顯，如果我們不這麼做，世界將主要建立在中國的開源模式之上，」奧特曼說。 這肯定是我們做決定的1個因素，雖然不是唯一的因素，但影響很大。

本月早些時候，OpenAI 發布了兩種開放權重語言模型，這是自2019年GPT-2以來的首次發布，標誌著該公司策略的重大轉變，該公司長期以來一直將其技術局限於應用程式介面 （API） 之後。

新的純文字模型稱為gpt-oss-120b和gpt-oss-20b，旨在作為開發人員、研究人員和公司可以下載、在本地運行和自訂的低成本選項。

如果1個AI模型的參數（即在訓練過程中學習到的、決定模型如何產生反應的值）是公開的，則該模型被視為開放權重。雖然這提供了透明度和控制力，但它與開源不同。 OpenAI 至今仍未發布其訓練資料或完整的原始程式碼。

隨著此次發布的發布，OpenAI 加入了這股浪潮，目前，它是唯一1家積極傾向於更開放方法的美國主要基礎模型公司。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財