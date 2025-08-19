好市多烤雞腿「8入變6入」無預警大漲價 43萬網友關注

好市多門商品「烤雞大腿」8入變6入。（資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕好市多（Costco）的商品以大份量及價格優惠，深受會員喜愛，但熱門商品「烤雞大腿」卻被發現無預警漲價，從1包8隻359元、平均1隻44.9元，變成1包6隻289元、平均1隻48.2元，漲3.3元，文章吸引超過43萬人討論。

專門提供好市多商品資訊的網站「今購百科」，18日更新資料，好市多的烤雞大腿從原先的1包8隻雞腿改為1包6隻，價格從359元變成289元。

其他社群平台上也有網友分享此更新資訊，指出好市多烤機大腿漲價，從8隻變6隻，並列出更詳細的計算，表示烤機大腿原本8隻359元、平均1隻44.9元，變成6隻289元、平均1隻48.2元。

此文章吸引超過43萬人次關注。網友表示「確實漲價了」、「才剛買還是8隻359（元），怎麼突然就漲價了」，也有網友分享，台灣豬梅花火鍋片、大理石麵包也漲價了。

不過也有網友表示「但我比較喜歡6隻…8隻變成要兩天以上才吃得完」、「8入太多了，6入剛剛好」、「還是便宜啊」、「1隻48.2（元）還是很便宜，外面1隻雞大腿也要70~90元」、「全雞不要漲就好」。

