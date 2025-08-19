晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

大摩：AI熱潮延燒 標普市值可能增16兆美元

2025/08/19 11:15

大摩預估，AI廣泛應用的支持下，標普500指數市值可能增加16兆美元。（路透資料照）大摩預估，AI廣泛應用的支持下，標普500指數市值可能增加16兆美元。（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕摩根士丹利（Morgan Stanley）策略師在報告中表示，隨著人工智慧（AI）的能力繼續快速提升，AI帶來的生產力提升和成本削減將為標普500指數增加13兆至16兆美元（約新台幣391.6兆元至482兆元）的價值，相當於這一基準指數的市值將增加29％。

《商業內幕》報導，大摩策略師指出，在企業廣泛採用AI之下，全年可能為大型公司增加約9200億美元（約新台幣27.7兆元）的淨利，主要原因是公司精簡人力、降低成本並協助創造新收入。

策略師預估，代理式AI（Agentic AI）可能貢獻約4900億美元（約新台幣14.7兆元）的價值，具身AI（embodied AI）則可能貢獻約4300億美元（約新台幣12.9兆元）的價值。根據大摩分析，這些因素加總在一起，將使標普500指數成分股調整後稅前收入增加超過25％，並推動指數市值成長。

大摩補充，消費必需品分銷、零售、房地產和運輸等產業的公司成長可能最為明顯。策略師表示，從長期來看，AI為這些產業創造的價值，可能至少是這些公司2026年預期稅前收入的2倍。

報告中也提到，要創造這種程度的市場價值需要AI的全面採用，而這可能需要很多年的時間，具體情況則因公司和產業而異。如果AI能力繼續以非線性速度成長，那麼AI應用創造的價值規模將超出大摩先前預期的高標。

雖然AI有助於推動股市繁榮，但也可能給就業市場帶來麻煩，勞工可能被迫轉職或需要提升自身技能。策略師預估，擴大採用AI可能會影響約90％的現有崗位，但也會創造出新的工作機會，例如AI供應鏈分析師和AI倫理學家。

大摩表示，以過去經驗來看，AI最終可能會創造就業機會成長，但可能會有一段時間看到就業崗位流失的情況。並指出，網路普及前幾次的科技革命造成就業機會流失，而勞工再習得技能的能力，對於他們是否能快速被市場重新接受來說相當重要。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財