大摩：AI熱潮延燒 標普市值可能增16兆美元

大摩預估，AI廣泛應用的支持下，標普500指數市值可能增加16兆美元。（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕摩根士丹利（Morgan Stanley）策略師在報告中表示，隨著人工智慧（AI）的能力繼續快速提升，AI帶來的生產力提升和成本削減將為標普500指數增加13兆至16兆美元（約新台幣391.6兆元至482兆元）的價值，相當於這一基準指數的市值將增加29％。

《商業內幕》報導，大摩策略師指出，在企業廣泛採用AI之下，全年可能為大型公司增加約9200億美元（約新台幣27.7兆元）的淨利，主要原因是公司精簡人力、降低成本並協助創造新收入。

請繼續往下閱讀...

策略師預估，代理式AI（Agentic AI）可能貢獻約4900億美元（約新台幣14.7兆元）的價值，具身AI（embodied AI）則可能貢獻約4300億美元（約新台幣12.9兆元）的價值。根據大摩分析，這些因素加總在一起，將使標普500指數成分股調整後稅前收入增加超過25％，並推動指數市值成長。

大摩補充，消費必需品分銷、零售、房地產和運輸等產業的公司成長可能最為明顯。策略師表示，從長期來看，AI為這些產業創造的價值，可能至少是這些公司2026年預期稅前收入的2倍。

報告中也提到，要創造這種程度的市場價值需要AI的全面採用，而這可能需要很多年的時間，具體情況則因公司和產業而異。如果AI能力繼續以非線性速度成長，那麼AI應用創造的價值規模將超出大摩先前預期的高標。

雖然AI有助於推動股市繁榮，但也可能給就業市場帶來麻煩，勞工可能被迫轉職或需要提升自身技能。策略師預估，擴大採用AI可能會影響約90％的現有崗位，但也會創造出新的工作機會，例如AI供應鏈分析師和AI倫理學家。

大摩表示，以過去經驗來看，AI最終可能會創造就業機會成長，但可能會有一段時間看到就業崗位流失的情況。並指出，網路普及前幾次的科技革命造成就業機會流失，而勞工再習得技能的能力，對於他們是否能快速被市場重新接受來說相當重要。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法