震撼！川普持股曝光了 手握輝達、蘋果等股票

2025/08/19 09:31

外媒指出，川普在一些最直接受到其政策影響的公司中持有大量股份，包括蘋果與輝達。圖為川普（左）和輝達執行長黃仁勳（右）。（路透）外媒指出，川普在一些最直接受到其政策影響的公司中持有大量股份，包括蘋果與輝達。圖為川普（左）和輝達執行長黃仁勳（右）。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普對美國科技產業的干預日益強硬，但財務揭露文件顯示，川普在一些最直接受到其政策影響的公司中持有大量股份，包括蘋果（Apple）與輝達（Nvidia）。根據川普向美國聯邦政府倫理辦公室（OGE）提交的最新投資申報文件顯示，截至去年底，他持有價值61萬5000美元至130萬美元（約1865萬至3940萬元新台幣）的輝達股票，以及65萬美元至135萬美元（約1970萬至4092萬元新台幣）的蘋果股票。

《華盛頓郵報》報導，輝達與蘋果近期皆受惠於川普對科技企業的特別讓步。如川普允許輝達恢復向中國出售人工智慧（AI）晶片，條件是美國政府可抽取15%相關收入；川普也在近期白宮會議上點名蘋果，將其列為免除100%半導體關稅的公司之一，理由是該公司對美國本土投資的承諾。

歷來美國總統多將資產放入盲目信託（blind trust），藉此避免利益衝突，但由於法律未沒有規定，川普一再拒絕出售股票，而在他的第一任期和第二任期時，他名下資產皆由子女管理的信託持有，此舉和盲目信託不同，無法完全切斷川普對投資內容的知情權。

根據申報，川普持股遍及數百家公司，但只有少數個股持有超過60萬美元，包括輝達、蘋果、微軟，以及投資公司黑石集團（Blackstone），此外還有川普旗下的企業，例如川普媒體與科技集團（Trump Media & Technology Group）。

報導提到，相較於川普在房地產與加密貨幣的龐大投資，川普的個股投資規模不算突出，目前也沒有證據顯示川普曾因個人股票收益而制定政策。此外，輝達、蘋果與微軟是標普500指數權重最高的3檔股票，也是眾多投資人投資組合的核心配置。

由於揭露規定具時間落差，該申報文件反映的是截至去年12月31日的投資組合。白宮拒絕說明川普今年是否仍持有輝達、蘋果及其他公司股票。公開紀錄與白宮也未透露川普自第二任期以來是否曾進行股票交易。

白宮發言人德賽（Kush Desai）在聲明中表示：「川普總統是現代史上第一位在離任後反而虧損的總統，這與其他前總統透過向利益團體演講領取高額酬勞，或是出版自我吹捧的書籍來積累驚人財富，形成了明顯對比。」

川普集團發言人則在聲明中強調，川普所有投資決策「完全由獨立經理人做出」，川普本人及其家族成員「沒有任何指揮、影響或提供意見的能力」。聲明補充說：「所有持股均置於自主運作的帳戶內，並透過電腦化模型投資組合自動複製公認指數。」

輝達在聲明中表示：「總統與輝達的討論，始終完全專注於總統所認為符合美國最大利益的政策。」蘋果方面則沒有回應評論請求。

