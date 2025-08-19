補貼變持股 ! 外媒揭 : 川普干預半導體業恐成「2大陣營對決」

美國政府考慮入股英特爾。外媒指出，此舉開創的先例可能會擴展到其他《晶片法案》的受益者。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國政府考慮透過CHIPS法案取得英特爾10%股權，根據英特爾目前市值，價值約為105億美元（約新台幣3156.9億元）。市場認為，這是美國首次直接伸手進入晶片產業核心，恐為半導體產業帶來重大衝擊。

外媒指出，此舉開創的先例，可能會擴展到其他《晶片法案》的受益者。若未來台積電等CHIPS法案受益者也被美政府要求讓渡股權，半導體產業恐分化成2大陣營，一方是有國家資本撐腰、卻受制於政策的企業，一方則是市場驅動型公司。

請繼續往下閱讀...

據報導，過去美國政府金援產業，多以貸款或補貼形式進行，如今轉換為股權模式。這意味著，美國將直接影響企業的研發方向與供應鏈決策，顯示晶片已被視為如鋼鐵、能源般的戰略資產，這不僅是對英特爾本身的「資本重塑」，更可能成為半導體產業治理的新常態。

分析師指出，川普政府若收購英特爾10%股權，將使得美國政府成為該晶片製造商的最大股東，這項訊息立即在資本市場掀起波動。

英特爾上週飆漲23.11%，而昨（18日）終場下挫3.66%、收23.66美元，跌幅居費城半導體指數30支成分股之冠，其股價波動反映了投資人對政策的不確定感。市場認為，雖然美政府成為大股東，能在短期內穩住英特爾的財務壓力，特別是其俄亥俄州超大型晶圓廠進度延宕，但仍憂心稀釋效應及治理風險。

業內人士認為，治理上的矛盾恐將逐漸浮現，因為英特爾可能必須將產能擴張優先放在美國本土，以符合政府戰略需求，而非追求全球最優化配置。這種「政策導向」的路徑，或會延緩創新周期，甚至打擊私人資金投入。

外媒認為，過去美國強調「市場主導」，政府只提供補貼或稅務優惠，而中國則是「國家主導」，透過大基金直接投資、設廠補助、地方政府扶植。但如今，美國政府若入股英特爾，顯示了「國家資本」介入的趨勢，這和中國政府的模式相似。

美國政府入股英特爾，是全球爭奪半導體領導地位的軍備競賽的一部分。中國積極的政府支持投資，加上歐洲對戰略自主權的追求，迫使美國採取了更具干預性的政策。然而，這種模式的成功取決於執行力。

例如，五角大廈斥資4億美元（約新台幣120.3億元）入股稀土生產商MP Materials，顯示政府有意介入供應鏈。然而，此類干預可能會造成瓶頸。如果政府優先考慮英特爾的需求而非市場需求，可能會扼殺競爭，或延緩人工智慧晶片等關鍵技術的研發。

外媒直言，美國政府入股英特爾，代表產業政策的關鍵時刻。雖然這為苦苦掙扎的國內晶片製造商提供了一線生機，但也帶來了治理的複雜性和潛在的市場扭曲。

企業未來的投資方向，恐將受到國安與政治考量牽動，而非單純以市場效率為優先。最終，這項干預措施的成功，不僅取決於資本，還取決於將國家優先事項，以及持續不斷的技術變革相結合的能力。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法