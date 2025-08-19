路透：Arm挖角亞馬遜AI高層 計劃推出自研晶片

安謀挖角亞馬遜AI高層，協助該公司推進自主研發完整晶片的計劃。（路透資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕知情人士週一（18日）表示，全球矽智財（IP）龍頭安謀（Arm）已聘請科技大廠亞馬遜（Amazon）的AI晶片總監辛諾（Rami Sinno），來協助公司自主研發完整晶片的計劃。

《路透》報導，辛諾在亞馬遜任職期間，負責協助研發亞馬遜的AI晶片Trainium和Inferentia，用於協助建置和運行大型AI程式。這些晶片更便宜，並且性能優於用於AI處理工作的輝達圖形處理器。

安謀的業務主要集中在設計、銷售給客戶處理器的核心架構和指令集，包括蘋果（Apple）、輝達（NVIDIA）等公司都在自家晶片中採用了安謀的技術。到目前為止，安謀並未自主研發晶片。

安謀在今年7月宣佈，計劃將部份利潤投入自研晶片和其他組件的製造，執行長哈斯（Rene Haas）談到了超越設計、建造晶片以及完整系統的可能性。

這家公司由軟銀集團（SoftBank）持有多數股權，透過客戶銷售的晶片收取專利費。全球幾乎所有的手機晶片幾乎都採用ARM架構，另外在長期由超微（AMD）、英特爾（Intel）主導的數據中心市場，採用安謀架構的伺服器晶片也取得了重大進展。

作為擴大業務廣泛計劃的一部份，安謀尋求從提供關鍵矽智財拓展到建立自己的完整晶片設計。近年來，安盟一直致力於強化其專注於建立完整晶片和系統的團隊。

知情人士透露，該公司已聘請了慧與科技（HPE）的高層、擁有大規模系統設計經驗的杜貝（Nicolas Dube），以及曾任職英特爾和高通（Qualcomm）的晶片工程師霍特（Steve Halter）。

