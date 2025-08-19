降息前夕會買哪種資產？高盛策略主管全說了

高盛策略主管席夫林被問到降息前夕「最看好的投資交易」時，點名了5年期美國公債。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕市場預計，美國聯準會（Fed）可望在9月開始降息，高盛（Goldman Sachs）全球銀行與市場業務的首席策略長席夫林（Josh Schiffrin）在被問到降息之前「最看好的投資交易」時，點名了5年期美國公債。

席夫林在高盛上週五（15日）播出的《The Markets》播客節目中，做了上述表示。席夫林並把短期美國公債列為他在所有資產類別中的投資首選。



席夫林表示：「我認為5年期美債殖利率在3.75%至4%區間的估值具有吸引力。我也認為如果出現風險市場疲軟，它們也具有值得保護的良好特性。」

5年期美債殖利率週一（18日）上午為3.83%，低於年初的4.38%。

席夫林指出，他偏好短期美國公債，因為他預期聯準會將於下個月放鬆貨幣政策，同時就業市場正逐漸降溫。美國7月新增就業人數為7.3萬，遠低於市場預期的10.6萬。他並表示，聯準會「極有可能」在9月採取寬鬆措施。

席夫林說：「我感覺9月降息25個基點的可能性極高。」他並補充說，維持利率不變的可能性，甚至比降息50個基點還要低。

根據《路透》調查，110位經濟學家中有61%預期聯準會將在9月17日的下次會議上降息25個基點，將利率區間降至4%至4.25%，這將是今年以來的首次降息。其餘受訪者則是多認為，利率將在該次會議維持不變。

