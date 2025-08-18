晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

徐秀蘭:環球晶在9個國家設廠 預期有助降低232關稅壓力

2025/08/18 21:58

環球晶董事長徐秀蘭。（資料照）環球晶董事長徐秀蘭。（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕半導體矽晶圓廠環球晶（6488）今參加櫃買中心業績發表會，針對半導體關稅及232調查的影響，董事長徐秀蘭表示，環球晶在9個國家設廠，具備多元區域布局的優勢，預期有助降低關稅風險，目前美國232調查尚未明朗，但公司將依各國稅率及匯率調整生產策略，預期有助降低成本壓力。她並看好今年半導體成長動能來自AI及機器人。

徐秀蘭指出，半導體目前仍在對等關稅的豁免清單裡，接下來的232條款調查結果，將很大程度會決定半導體關稅如何，包括半導體矽晶圓、半導體產品及其衍生的產品；半導體稅率是政府跟政府之間的談判，但對半導體矽晶圓課稅，因客戶在意的是每個國家的稅率，環球晶在9個國家都有生產，預期公司有能力去衡量各國的稅率、運費及匯率，整體評估後，將會最佳對策去因應。

她認為，232調查最後定案會多少，目前不得而知，對產業影響如何，可能對全球經濟會產生下滑的影響，但半導體市場尤其AI相關產品還是需求非常強勁，單價也最強，包括GPU、高頻寬記憶體、散熱裝置、電源、AI伺服器的機櫃等，還有衍生的AI機器人，都是帶動半導體業成長動能。今年存貨已恢復健康，新的需求要看政治的不確定因素。

徐秀蘭也表示，環球晶在很多個國家建廠，受到折舊攤提高，以及第2季不管是台灣、韓國還是日本，好幾個國家的電費都非常的高，這使環球晶毛利率將承壓，期望後續美國、歐洲等各國若核發補助金，就有助改善毛利率。

link

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財