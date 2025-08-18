徐秀蘭:環球晶在9個國家設廠 預期有助降低232關稅壓力

環球晶董事長徐秀蘭。（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕半導體矽晶圓廠環球晶（6488）今參加櫃買中心業績發表會，針對半導體關稅及232調查的影響，董事長徐秀蘭表示，環球晶在9個國家設廠，具備多元區域布局的優勢，預期有助降低關稅風險，目前美國232調查尚未明朗，但公司將依各國稅率及匯率調整生產策略，預期有助降低成本壓力。她並看好今年半導體成長動能來自AI及機器人。

徐秀蘭指出，半導體目前仍在對等關稅的豁免清單裡，接下來的232條款調查結果，將很大程度會決定半導體關稅如何，包括半導體矽晶圓、半導體產品及其衍生的產品；半導體稅率是政府跟政府之間的談判，但對半導體矽晶圓課稅，因客戶在意的是每個國家的稅率，環球晶在9個國家都有生產，預期公司有能力去衡量各國的稅率、運費及匯率，整體評估後，將會最佳對策去因應。

她認為，232調查最後定案會多少，目前不得而知，對產業影響如何，可能對全球經濟會產生下滑的影響，但半導體市場尤其AI相關產品還是需求非常強勁，單價也最強，包括GPU、高頻寬記憶體、散熱裝置、電源、AI伺服器的機櫃等，還有衍生的AI機器人，都是帶動半導體業成長動能。今年存貨已恢復健康，新的需求要看政治的不確定因素。

徐秀蘭也表示，環球晶在很多個國家建廠，受到折舊攤提高，以及第2季不管是台灣、韓國還是日本，好幾個國家的電費都非常的高，這使環球晶毛利率將承壓，期望後續美國、歐洲等各國若核發補助金，就有助改善毛利率。

