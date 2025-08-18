晴時多雲

貴森森！傳台積電2奈米每片要價3萬美元 比3奈米高50至66％

2025/08/18 21:53

韓媒指出，台積電2奈米晶片每片要價3萬美元。示意圖。（歐新社）韓媒指出，台積電2奈米晶片每片要價3萬美元。示意圖。（歐新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕台積電2奈米技術領先群雄，傳出良率已達70%至80%，將如期在今年下半年進入量產，市場非常關注定價。韓媒18日引述業界消息稱，台積電計劃將其2奈米製程的晶片定價為每片3萬美元（約台幣90萬），且不給折扣，這個價格比3奈米大約高出50%至66%。

韓媒《Digital Daily》18日報導，半導體產業消息人士透露，台積電擬將 2奈米製程的晶片價格定為每片 3萬美元，並制定不進行任何「折扣」供貨政策。

報導說，這個價格比目前3奈米製程大約高出50%至66%，研判台積電的訂價策略旨在充分利用其在技術和產能方面的競爭優勢，實現獲利能力最大化。

報導稱，台積電2奈米製程初期的良率已達到60%的水準，後經過持續的技術精進，良率不斷提升，最新數據顯示，256Mb SRAM的良率現在已經超越90%，意味著量產不會遇到任何障礙。

報導提及，台積電的高價政策並非單純的生產成本，而是透過將有限的初期產能集中用於「優質需求」來實現利潤最大化的策略，其主要目標是對高效能運算 （HPC） 和人工智慧 （AI） 有需求的客戶，例如蘋果、輝達和 AMD。

根據本報此前報導，台積電2奈米南北已有4座廠裝機與陸續展開試量產，供應鏈估計，明年產能大開出，預估月產能超過6萬片。

至於三星仍在苦苦追趕，韓媒稱，三星電子正強調其價格競爭力，以爭取客戶，傳出三星2奈米製程的良率目前約40%，落後台積電。為了恢復技術信譽並鞏固客戶基礎，該公司正採取相對低價且快速回應的策略來吸引新客戶，最近的一個例子是三星拿到特斯拉價值165億美元的代工訂單，被解讀為對三星價格競爭力和供應靈活性的認可。

一位韓國業內人士表示，台積電正以高價及高品質策略，提升AI和HPC大型客戶的忠誠度，而三星則以低價戰略尋找新客戶。他補充，2奈米時代的勝負將取決於一系列複雜的競爭因素，不僅包括技術實力，還包括價格、供應速度和長期合作夥伴關係。

