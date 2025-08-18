晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

川普激發海外投資熱潮 國內複委託市場成交量達4.53兆

2025/08/18 20:22

根據券商公會統計，2025年上半年國內複委託市場成交量達4.53兆元，其中，美股、固定收益與境外基金是熱門標的。（彭博社）根據券商公會統計，2025年上半年國內複委託市場成交量達4.53兆元，其中，美股、固定收益與境外基金是熱門標的。（彭博社）

〔記者王孟倫、實習記者林子云／台北報導〕根據券商公會統計，2025年上半年國內複委託市場成交量達4.53兆元，年增近26％。其中，美股、固定收益與境外基金是熱門標的，複委託成交量成長皆超過2成，同期的港股及其他海外市場成交量亦大幅成長逾3成，顯示川普上任雖帶來短期波動，同時也激發海外投資熱潮。

永豐金證券表示，全球金融市場在川普對等關稅政策的衝擊下，經歷了股、匯、債市的劇烈震盪；然而，隨市場逐步消化政策影響，投資氛圍已顯著回溫。

今年以來，川普對等關稅政策引發市場恐慌。CNN恐懼與貪婪指數（Fear & Greed Index）低於25進入「極度恐慌」，4月8日居然一度驟降至3，不過，隨著利多消息陸續釋出，美股在三個月內從下修20%迅速回升至歷史新高，推動該指數於7月3日攀升至78（極度貪婪。超過75代表市場情緒極度貪婪），截至8月8日最新數據回穩至59。這一波動顯示市場對政策與經濟數據的高度敏感性。

對此， 永豐金證券分析「美股創高主因」有三：

第一，基本面回歸：川普的關稅大戲走到尾聲，美國企業第一季提前備貨潮過後，市場焦點重新回到經濟基本面。今年第二季GDP成長亮眼，尤其通訊服務與資訊科技業表現突出，顯示潮水退去後的真正的經濟樣貌「科技產業的創新成長始終是突破景氣憂慮的關鍵」。

第二，科技產業創新動能：人工智慧（AI）需求成為企業成長的重要推手，各大科技公司在基礎設施與技術創新上的資本支出顯著增加，進一步鞏固科技產業的長期成長潛力。

第三，美降息見曙光：美國總經數據放緩，美國聯準會（Fed）估計將於近期釋放降息訊號。

永豐金證券並建議，2025下半年「投資三心法」：1.做好分散配置；2. 把握佈局AI產業良機；3. 伺機布局：財報熱度過後，股市可能出現回檔，把握回檔時機長線布局。

分析師解釋，各國政府政策紛紛啟動資金加碼，甚至喊出「主權AI」等利多，反映AI、半導體等高科技產業具備長期成長潛力，應密切關注相關企業財報表現與各國政策利多。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財