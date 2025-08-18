川普激發海外投資熱潮 國內複委託市場成交量達4.53兆

根據券商公會統計，2025年上半年國內複委託市場成交量達4.53兆元，其中，美股、固定收益與境外基金是熱門標的。（彭博社）

〔記者王孟倫、實習記者林子云／台北報導〕根據券商公會統計，2025年上半年國內複委託市場成交量達4.53兆元，年增近26％。其中，美股、固定收益與境外基金是熱門標的，複委託成交量成長皆超過2成，同期的港股及其他海外市場成交量亦大幅成長逾3成，顯示川普上任雖帶來短期波動，同時也激發海外投資熱潮。

永豐金證券表示，全球金融市場在川普對等關稅政策的衝擊下，經歷了股、匯、債市的劇烈震盪；然而，隨市場逐步消化政策影響，投資氛圍已顯著回溫。

今年以來，川普對等關稅政策引發市場恐慌。CNN恐懼與貪婪指數（Fear & Greed Index）低於25進入「極度恐慌」，4月8日居然一度驟降至3，不過，隨著利多消息陸續釋出，美股在三個月內從下修20%迅速回升至歷史新高，推動該指數於7月3日攀升至78（極度貪婪。超過75代表市場情緒極度貪婪），截至8月8日最新數據回穩至59。這一波動顯示市場對政策與經濟數據的高度敏感性。

對此， 永豐金證券分析「美股創高主因」有三：

第一，基本面回歸：川普的關稅大戲走到尾聲，美國企業第一季提前備貨潮過後，市場焦點重新回到經濟基本面。今年第二季GDP成長亮眼，尤其通訊服務與資訊科技業表現突出，顯示潮水退去後的真正的經濟樣貌「科技產業的創新成長始終是突破景氣憂慮的關鍵」。

第二，科技產業創新動能：人工智慧（AI）需求成為企業成長的重要推手，各大科技公司在基礎設施與技術創新上的資本支出顯著增加，進一步鞏固科技產業的長期成長潛力。

第三，美降息見曙光：美國總經數據放緩，美國聯準會（Fed）估計將於近期釋放降息訊號。

永豐金證券並建議，2025下半年「投資三心法」：1.做好分散配置；2. 把握佈局AI產業良機；3. 伺機布局：財報熱度過後，股市可能出現回檔，把握回檔時機長線布局。

分析師解釋，各國政府政策紛紛啟動資金加碼，甚至喊出「主權AI」等利多，反映AI、半導體等高科技產業具備長期成長潛力，應密切關注相關企業財報表現與各國政策利多。

