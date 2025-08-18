低報酬激發高儲蓄 中國11兆美元股市讓川習都頭痛

中國股市投資報酬不佳，引發中國消費者積極儲蓄。（法新社）

〔編譯魏國金／台北報導〕彭博報導，中國消費者為何存這麼多錢、花那麼少錢？為什麼中國國家主席習近平與美國總統川普，都將難以改變中國消費者如此的行為？原因都出在規模11兆美元的中國股市。

中國上證綜指18日漲破3700點，創2015年8月20日以來新高點，中國近期的漲勢也只是讓中國A股回到10年前泡沫破裂後的水準。2015年6月股災之前，該指數達近5200點。

請繼續往下閱讀...

某種程度而言，中國股市已低迷數十年，欠佳的報酬率無法刺激消費者支出，而是促使其儲蓄。10年前，在標普500指數投資1萬美元，如今已增值逾3倍，但在中國滬深300則僅增3000美元。

分析師指出，部份原因是結構性的。35年前中國證券交易所成立的目的是讓國有企業將家庭存款引入造港、建橋與工廠等，而非強烈關注投資人的報酬，如此的失衡引發從股票供應過剩，到問題企業上市後操作等一連串問題，並持續影響中國的市場。

中國領導人面臨解決該問題的壓力，習近平依賴內需支出來達到5%的經濟成長目標，尤其在美中鉅額貿易失衡引爆關稅戰之際，更是如此。同時，亟欲實現科技雄心的中國也需要大筆資金來扶植相關企業，即使他們的獲利大有問題。而股市的首要角色便是作為資本的來源。

中國政法大學前商學院院長劉紀鵬指出，「長期以來，中國的資本市場是金融家的天堂、投資人的地獄；監管機關與交易所總是有意無意的向企業融資方傾斜」。

中國股市的侷限今年再度展現，滬深300今年以來上漲7.7%，但落後歐美主要指數，比如那斯達克的11%漲幅，加上經濟前景不穩定等因素，中國的儲蓄率異常高，佔可支配所得35%。

從事資產管理的陳隆（音譯）警告股市追高風險，他說，「許多普通人認為他們能在股市賺錢，但絕大多數最後卻變得更窮；國企主要對政府而非股東負責，而許多民企則對散戶漠不關心」。

美國一再敦促中國刺激內需，改變其經濟成長模式，因為中國嚴重的產能過剩已讓全球無法承受，但隨著中國消費者在經濟低迷、股市回報不確定性之際，更加傾向減少支出、極力儲蓄，兩國的貿易失衡一時難解。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法