晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

低報酬激發高儲蓄 中國11兆美元股市讓川習都頭痛

2025/08/18 20:06

中國股市投資報酬不佳，引發中國消費者積極儲蓄。（法新社）中國股市投資報酬不佳，引發中國消費者積極儲蓄。（法新社）

〔編譯魏國金／台北報導〕彭博報導，中國消費者為何存這麼多錢、花那麼少錢？為什麼中國國家主席習近平與美國總統川普，都將難以改變中國消費者如此的行為？原因都出在規模11兆美元的中國股市。

中國上證綜指18日漲破3700點，創2015年8月20日以來新高點，中國近期的漲勢也只是讓中國A股回到10年前泡沫破裂後的水準。2015年6月股災之前，該指數達近5200點。

某種程度而言，中國股市已低迷數十年，欠佳的報酬率無法刺激消費者支出，而是促使其儲蓄。10年前，在標普500指數投資1萬美元，如今已增值逾3倍，但在中國滬深300則僅增3000美元。

分析師指出，部份原因是結構性的。35年前中國證券交易所成立的目的是讓國有企業將家庭存款引入造港、建橋與工廠等，而非強烈關注投資人的報酬，如此的失衡引發從股票供應過剩，到問題企業上市後操作等一連串問題，並持續影響中國的市場。

中國領導人面臨解決該問題的壓力，習近平依賴內需支出來達到5%的經濟成長目標，尤其在美中鉅額貿易失衡引爆關稅戰之際，更是如此。同時，亟欲實現科技雄心的中國也需要大筆資金來扶植相關企業，即使他們的獲利大有問題。而股市的首要角色便是作為資本的來源。

中國政法大學前商學院院長劉紀鵬指出，「長期以來，中國的資本市場是金融家的天堂、投資人的地獄；監管機關與交易所總是有意無意的向企業融資方傾斜」。

中國股市的侷限今年再度展現，滬深300今年以來上漲7.7%，但落後歐美主要指數，比如那斯達克的11%漲幅，加上經濟前景不穩定等因素，中國的儲蓄率異常高，佔可支配所得35%。

從事資產管理的陳隆（音譯）警告股市追高風險，他說，「許多普通人認為他們能在股市賺錢，但絕大多數最後卻變得更窮；國企主要對政府而非股東負責，而許多民企則對散戶漠不關心」。

美國一再敦促中國刺激內需，改變其經濟成長模式，因為中國嚴重的產能過剩已讓全球無法承受，但隨著中國消費者在經濟低迷、股市回報不確定性之際，更加傾向減少支出、極力儲蓄，兩國的貿易失衡一時難解。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財