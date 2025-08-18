首例！樺晟聲請假處分暫停下櫃 櫃買將提抗告

櫃買中心表示，對台北地院裁定准許樺晟聲請之定暫時狀態假處分，將出提出抗告。（資料照）

〔記者歐宇祥／台北報導〕連接線材廠樺晟電子（3202）問題頻傳，櫃買中心在6月9日宣告其上櫃股票在7月21日終止買賣下櫃。不過台北地方法院准許樺晟若能提出擔保金，就暫時禁止櫃買終止其股票買賣，為此櫃買將委請律師提出抗告，這也是櫃買遇到的首例。

櫃買強調，目前樺晟股票已經下櫃，雖然法院裁定在訴訟確定前，樺晟得以在提出2.3億元擔保金後暫時恢復股票買賣，不過目前其尚未提出此擔保金；且櫃買的裁決是依照規定進行，將委以律師提出抗告，以保障投資人權益。

櫃買說明，在6月9日宣告樺晟股票將終止買賣後，該公司在6月16日提出申復，不過櫃買確認審議程序確認處置並無違誤，因此仍維持終止交易的裁決，讓樺晟股票在7月21日終止買賣，後續也將委請律師抗告，向法院主張裁決之正當性。

